دورة مونتريال: مدفيديف وكيريوس في مواجهة مبكرة في الدور الثاني

الاسترالي نيك كيريوس خلال مباراته في الدور الاول من دورة مونتريال للماسترز ضد الارجنتيني سيباستيان باييس في 9 آب/أغسطس 2022

مونتريال (أ ف ب) – سيلتقي الروسي دانييل مدفيديف، المصنف أول عالميًا، والاسترالي نيك كيريوس وصيف بطل ويمبلدون، في الدور الثاني من دورة مونتريال للماسترز بعد فوز الأخير على الارجنتيني سيبستيان باييس 6-4، 6-4.

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وأعفي مدفيديف من خوض الدور الاول بصفته مصنفًا أولا قبل أن يحقق كيريوس المطلوب منه ويضرب موعدًا ناريًا مبكرًا في الدور الثاني.

ويمر كيريوس بفترة جيدة بعد أن بلغ أول نهائي كبير في مسيرته هذا العام وتوج بدورة واشنطن الاسبوع الماضي محققًا أول لقب له منذ 2019 ما سمح له بالتقدم الى المركز 37 في التصنيف العالمي.

قال الاسترالي عن المواجهة ضد مدفيديف الذي توج أيضًا الاسبوع الماضي بأول ألقابه هذا الموسم في دورة لوس كابوس المكسيكية "سيكون اختبارًا جيدًا وسنستمتع كثيرًا. إنه لاعب مذهل. إنه غير تقليدي، وحش".

وتابع "أريد أن أقيّم أدائي لذا سأقدم أفضل ما لديّ"؟

ستكون فرص مدفيديف في الاحتفاظ بصدارة التصنيف العالمي الشهر المقبل على المحك عندما يلعب ضد كيريوس. حقق الاسترالي البالغ 27 عامًا فوزه السابع على التوالي منذ خسارته أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون الشهر الماضي.

ولم تكن عودة الايطالي ماتيو بيريتيني الى المنافسات موفقة بعد خروجه من الدور الاول امام الاسباني بابلو كارينيو بوستا 6-3، 6-2.

واضطر بيريتيني الى الانسحاب من بطولة ويمبلدون لإصابته بكوفيد-19 قبل مباراته الاولى بعد أن كان أحد أبرز المرشحين لمقارعة ديوكوفيتش بعد أن حل وصيفًا له العام الماضي ونظرًا لقوته على الملاعب العشبية.

ويأمل بيريتيني في استعادة المستويات التي مكنته العام الماضي من بلوغ ربع نهائي بطولة الولايات المفتوحة ونصف النهائي في 2019.

وتأهل الاميركي تايلور فريتز على حساب البريطاني أندي موراي بفوزه 6-1، 6-3. وفي أبرز النتائج، بلغ الارجنتيني دييغو شفارتسمان الدور الثاني بفوزه على الاسباني ألخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 1-6، 6-3، 6-4 والبلغاري غريغور ديميتروف على الكندي أليكسي غالارنو 6-4، 7-5. لم يكن يومًا موفقًا لأصحاب الارض بخسارة أيضًا دينيس شابوفالوف 7-5، 7-6 (7/4) ضد الاسترالي أليكس دي مينور.

أما البولندي هوبرت هوركاش كان أول المتأهلين الى الدور الثالث بعد فوزه على الفنلندي إيميل روسوفويري 6-3، 6-7 (4/7)، 6-2.

© 2022 AFP