قتلى في قصف روسي في وسط شرق أوكرانيا

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – أسفرت ضربات روسيا عن مقتل 13 مدنيا ليل الثلاثاء الأربعاء في منطقة دنيبروبتروفسك بوسط شرق أوكرانيا، حسب السلطات المحلية، في موقع قريب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بقصفها.

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أدى الهجوم الليلي إلى جرح 11 شخصا أيضا بينهم خمسة في حالة خطيرة، في هذه المنطقة الآمنة نسبيا التي ينقل إليها المدنيون من دونباس التي تقع شرقا وتشكل مركز الهجوم الروسي.

وكتب فالنتين ريزنيتشنيكوا حاكم منطقة دنيبروبتروفسك على تطبيق تلغرام "أمضينا ليلة مروعة ... من الصعب جدا إخراج الجثث من تحت الأنقاض". وأضاف "أتوسل إليكم أن تذهبوا إلى أماكن آمنة أثناء الإنذارات من غارات جوية ... لا تدعوا الروس يقتلونكم".

وقال الحاكم إن هذا الهجوم الروسي الذي نفذ بقاذفات صواريخ غراد متعددة استهدف بلدة مارغانيتس مقابل محطة الطاقة النووية الأوكرانية زابوريجيا على الضفة الأخرى لنهر دنيبرو، وقرية فيتشيتاراسيفكا.

وأضاف أن "ثمانين صاروخا أطلقت عمدا وبخبث على أحياء سكنية بينما كان الناس نائمين في منازلهم".

وتشكل محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا التي يحتلها الروس محور اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف إذ يؤكد كل منهما أن الطرف الآخر قصف المنشآت النووية الأسبوع الماضي، من دون أن يتمكن أي مصدر مستقل من تأكيد ذلك.

وذكّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بكارثة تشيرنوبيل. وقالت شركة التشغيل الأوكرانية "إينيرغو-أتوم" مساء الثلاثاء إن القوات الروسية تستعد لربط محطة توليد الكهرباء بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014، وأنها بذلك تلحق أضرارا بها عبر إعادة توجيه إنتاج الكهرباء.

إلغاء تسليم شحنات حبوب

شهدت شبه جزيرة القرم الثلاثاء انفجارات أسفرت عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى في مستودع للذخيرة في أحد المطارات العسكرية. وقال الجيش الروسي أن الانفجارات لم تنجم عن إطلاق نار أو قصف.

من جهته شدد الرئيس الأوكراني مساء الثلاثاء في خطابه اليومي على أن "القرم أوكرانية ولن نتخلى عنها أبدًا".

في الوقت نفسه أعلنت السفارة الأوكرانية في بيروت مساء الثلاثاء أن بيع لبنان أول شحنة من الحبوب مصدرة من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، ألغي بسبب التأخير في التسليم.

وكانت سفينة الشحن رازوني التي ترفع علم سيراليون أبحرت من ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود في الأول من آب/أغسطس وهي تحمل 26 ألف طن من الذرة، وكان يفترض أن ترسو في ميناء طرابلس اللبناني الأحد.

وقالت السفارة الأوكرانية مساء الثلاثاء إن التأخر في التسليم لمدة خمسة أشهر دفع المشتري والمرسل إلى اتخاذ قرار مشترك بإلغاء الطلب.

وقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقين منفصلين في 22 تموز/يوليو صادقت عليهما تركيا والأمم المتحدة، للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية الذي أعاقته الحرب، والمنتجات الزراعية الروسية على الرغم من العقوبات الغربية.

وابحرت ثماني سفن في المجموع منذ توقيع الاتفاق حسب السلطات الأوكرانية التي تأمل في أن تتمكن بين ثلاث وخمس سفن من الإبحار خلال أسبوعين.

ووصلت الاثنين أول سفينة إلى وجهتها النهائية تركيا.

من جهة أخرى، أطلقت روسيا الثلاثاء قمراً اصطناعياً إيرانياً للمراقبة من كازاخستان يمكن، حسب وسائل إعلام أميركية، أن تستخدمه موسكو لدعم هجومها في أوكرانيا، لكن طهران تنفي ذلك.

لكن الولايات المتحدة ترى أن برنامج الفضاء الإيراني مخصص للأغراض العسكرية وليس التجارية. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أنه يمكن أن يستخدم من قبل موسكو في إطار هجومها على أوكرانيا.

وردت وكالة الفضاء الإيرانية في بيان "لا يمكن لدولة ثالثة الوصول إلى البيانات" التي يرسلها القمر الاصطناعية عبر خوارزمية تشفير"، مدينة التأكيدات "الكاذبة" للصحيفة الأميركية.

© 2022 AFP