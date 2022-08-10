لقاء موناكو: فرايرز-برايس تواصل تألقها بأفضل زمن للعام في 100 م

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الجامايكية شيلي-ان فرايزر برايس بعد فوزها بسباق 100 م خلال لقاء موناكو لألعاب القوى في 10 آب/أغسطس 2022

موناكو (أ ف ب) – واصلت الجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس تألقها بفوزها الأربعاء بسباق 100 م خلال لقاء موناكو الذي يدخل ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى، مسجلة في طريقها أفضل زمن لهذا العام.

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وسجلت الأم البالغة 35 عاماً 10.62 ثوانٍ، لتحقق بذلك رقماً قياسياً للقاء المقام على ستاد لويس الثاني.

ومنذ تتويجها بلقبها العالمي الخامس خلال مونديال يوجين في الولايات المتحدة الشهر الماضي، أظهرت فرايزر-برايس أنها لا تقهر وكان فوزها في لقاء موناكو الثالث في غضون سبعة أيام بزمن تحت 10.70 ث.

وتفوقت فرايزر-برايس على مواطنتها شيريكا جاكسون، بطلة العالم لسباق 200 م التي سجلت أفضل زمن شخصي لها في 100 م وقدره 10.71 ث.

وجاءت العاجية ماري-جوزي تا لو ثالثة برقم قياسي إفريقي بفارق واحد بالمئة من الثانية فقط في سباق أنهته المشاركات السبع تحت حاجز الـ11 ثانية.

وكانت الكينية فايث كيبييغون، بطلة أولمبيادي 2016 و2022 وحاملة اللقب العالمي في سباق 1500 م خلال النسختين الأخيرتين، على بعد ثلاثين بالمئة من الثانية فقط من الرقم القياسي العالمي.

وسجلت ابنة الـ28 عاماً 3:50.37 دقائق، لتحقق بذلك ثاني أسرع زمن في تاريخ السباق خلف حاملة الرقم القياسي العالمي الإثيوبية غينزيبي ديبابا التي سجلت 3:50.07 د عام 2015 في موناكو بالذات.

وحسَّنت كيبييغون رقمها القياسي الشخصي وقدره 3:51.07 د.

© 2022 AFP