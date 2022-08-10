وزير جديد للدفاع في اليابان وجدل حول طائفة مون

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال قمة مجموعة السبع في قلعة إلماو، جنوب ألمانيا ، في 26 حزيران/يونيو 2022

طوكيو (أ ف ب) – أجرى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الذي يواجه تراجعا في شعبيته، تعديلاً حكومياً عيّن بموجبه وزيرا جديدا للدفاع في أوج جدل حول العلاقة بين حزبه ومجموعة دينية منذ اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.

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وقد يكون لدى كيشيدا الذي حقق حزبه الديموقراطي الليبرالي (يمين قومي) فوزا ساحقا في انتخابات مجلس الشيوخ الشهر الماضي، ثلاث سنوات بلا انتخابات كبرى ما يسمح له بتنفيذ برنامجه.

لكن رئيس الحكومة يواجه تراجعا في شعبيته كما يشير عدد من استطلاعات الرأي الأخيرة بينما تشهد اليابان تضخما جامحا وموجة جديدة من انتشار كوفيد-19 وتوترات عسكرية متصاعدا في المنطقة.

وفي الوقت نفسه تثير العلاقات بين مسؤولين في الحزب الديموقراطي الليبرالي والفرع الياباني لكنيسة التوحيد أو ما يعرف باسم طائفة مون، تساؤلات لدى اليابانيين.

وأدى اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في تموز/يوليو على يد رجل اتهمه بأنه على صلة مع هذه المجموعة الدينية إلى إحياء جدل قديم في اليابان.

وكان كيشيدا أعلن الأسبوع الماضي نيته أن يطلب من كل الوزراء توضيح صلاتهم المحتملة بكنيسة التوحيد.

وكشف نوبو كيشي شقيق شينزو آبي ووزير الدفاع الذي أعلن الأربعاء رسميا إعفاؤه من منصبه لأسباب صحية، أن أعضاء من هذه المجموعة الدينية عملوا متطوعين في حملاته الانتخابية.

وفي مؤتمر صحافي عقده مساء الأربعاء، بدا رئيس الوزراء حازما جدا بشأن هذه القضية. وقال "من أجل تبديد شكوك الجمهور في هذا التعديل الوزاري، لم أعين سوى الذين قبلوا بتعليماتي الصارمة بأن يقوم كل منهم بالتحقق من علاقته بالمجموعة (الدينية) وتفحص ذلك بدقة على اساس مسؤوليته بصفته رجل سياسة".

ووزير الدفاع الجديد ياسوكازو هامادا (66 عاما) شغل في 2008-2009 المنصب نفسه الذي يكتسي أهمية كبيرة حاليا في أجواء التوتر حول تايوان والتهديد الكوري الشمالي والحرب في أوكرانيا وبينما يؤيد مسؤولو الحزب الديموقراطي الليبرالي مضاعفة ميزانية الدفاع الوطني لتصبح 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

ويقضي هذا التعديل أيضا بعودة تارو كونو وزير الدفاع والخارجية السابق الذي يتمتع بشعبية كبيرة، ليتولى حقيبة الشؤون الرقمية. وكان قد هزم في انتخابات رئاسة الحزب أمام كيشيدا في ايلول/سبتمبر الماضي.

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وعينت ساناي تاكايشي التي كانت قريبة من شينزو آبي ومعروفة بمواقفها القومية المتطرفة، وزيرة للأمن الاقتصادي.

وعاد كاتسونوبو كاتو إلى وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، وهو منصب شغله من قبل.

وأبقى كيشيدا على يوشيماسا هاياشي وزيرا للخارجية على غرار وزير المالية شونيتشي سوزوكي والأمين العام للحكومة هيروكازو ماتسونو.

"تهديدات"

منذ اغتيال آبي الشهر الماضي، كشفت وسائل الإعلام اليابانية أنّ العديد من المسؤولين المنتخبين - خصوصاً أولئك الذين ينتمون إلى مجموعة آبي السياسية - تلقّوا مساعدة من أعضاء كنيسة التوحيد التي أكدت الأربعاء أنها تواجه حملة "كراهية" وتلقت "تهديدات بالقتل" منذ ذلك الحين.

وكانت الشرطة ذكرت أن تيتسويا ياماغامي الذي أوقف بتهمة قتل آبي بعد الوقائع مباشرة في الثامن من تموز/يوليو كان غاضباً من "منظمة محددة" لرئيس الوزراء السابق صلات بها، بحسب قوله.

لم تذكر الشرطة اسم المنظمة لكن وسائل الإعلام المحلية كشفت بسرعة أنها كنيسة التوحيد.

وفي مؤتمر صحافي في طوكيو الأربعاء حمل رئيس الفرع الياباني لهذه المجموعة الدينية توميهيرو تاناكا بعنف على وسائل الإعلام التي قال إن تغطيتها "تنم عن كراهية" و"كاذبة" وترقى في نظره إلى "اضطهاد ديني" و "انتهاك لحقوق الإنسان".

وأضاف تاناكا "لم نرتكب عنفًا أو قتلًا يوما" لكن الكنيسة تتلقى الآن "تهديدات بالقتل" ويشكو بعض أعضائها من سوء معاملة ضدهم بما في ذلك ترهيب أطفالهم، معتبرا أن ذلك قد تكون له عواقب "جسدية".

وعبر عن أسفه لطلب رئيس الوزراء من أعضاء حكومته مراجعة وتوضيح صلاتهم بالمنظمة. وقال إنه أمر "مؤسف"، لكنه اعترف في الوقت نفسه بوجود مصالح مشتركة بين منظمته والحزب الديموقراطي، تتمثل "في الأساس بمعارضة الشيوعية"، على حد قوله.

واضاف "من وجهة النظر هذه، يمكننا القول أنه من المحتمل أن تكون هناك نقاط التقاء بيننا وبين برلمانيي الحزب الديموقراطي الليبرالي"، أكثر من الأحزاب الأخرى.

© 2022 AFP