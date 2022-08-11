اثيوبيا تبدأ تشغيل توربين ثان على سد النهضة

امانويل سيليشي ا ف ب/AFP/ارشيف

سد النهضة الكبير في غوبا في 20 شباط/فبراير 2022

اديس ابابا (أ ف ب) – اعطى رئيس الوزراء الإثيوبي الخميس الضوء الاخضر لتشغيل توربين ثان من بين 13 مقررة على سد النهضة الكبير الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق فيما تتواصل عملية الملء الثالثة على الرغم من احتجاجات كل من السودان ومصر.

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وسعى أبيي أحمد مجددًا لطمأنة الخرطوم والقاهرة قائلا أن الهدف الوحيد لسد النهضة الكبير هو "تطوير اقتصادنا من خلال إنتاج الكهرباء" و"لا يهدف إلى تهميشهما والإضرار بهما".

وقال "تؤكد عملية الملء الثالثة الحاصلة حاليا أن الأشغال التي أجريت لجمع 22 مليار متر مكعب من المياه وتوليد الكهرباء عبر توربينين لا تؤدي إلى نقص المياه في دول المصب".

طلبت السودان ومصر مرارًا، وهما بلدان يعتمدان بشكل كبير على النيل لتأمين حاجاتهما من المياه، من إثيوبيا وقف عملياتها لملء السد وأكدتا أن السد الكبير الذي يعد الأضخم في إفريقيا، بطاقة معلنة تزيد عن 5000 ميغاوات وبقدرة استيعاب تقدر ب74 مليار متر مكعب، سيضر بإمداداتهما من الموارد المائية.

الخميس أعطى أبيي الضوء الأخضر لبدء تشغيل التوربين الثاني للسد وفقًا لمشاهد بثت مباشرة من سد النهضة في شمال غرب البلاد.

وعلى غرار التوربين الأول الذي بدأ تشغيله في شباط/فبراير وأصبح ينتج الكهرباء، للتوربين الثاني قدرة 375 ميغاوات وفقًا لوكالة الأنباء الوطنية الإثيوبية.

وقال مدير المشروع كيفل هورو إن "المشروع بمجمله انجز بنسبة 83,3%" موضحا ان "أعمال الهندسة المدنية تم اتمامها بنسبة 95%".

© 2022 AFP