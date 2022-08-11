بطولة ألمانيا: بايرن لتأكيد بدايته النارية في ظهوره الأول بين جماهيره

مدرب بايرن ميونيخ يوليان ناغلسمان خلال المباراة ضد أينتراخت فرانكفورت في الدوري الالماني لكرة القدم. فرانكفورت أم ماين، غرب ألمانيا، في 5 اب/اغسطس 2022

برلين (أ ف ب) – يسعى بايرن ميونيخ، بطل المواسم العشرة الماضية، الى تأكيد بدايته القوية في ظهوره الأول للموسم بين جماهيره، وذلك حين يستضيف فولفسبورغ الأحد في المرحلة الثانية من الدوري الألماني التي يفتتحها غريمه بوروسيا دورتموند الجمعة على أرض فرايبورغ.

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وبعدما استهل الموسم الكروي بالفوز على لايبزيغ في معقل الأخير 5-3 في مباراة الكأس السوبر الألمانية التي شكلت أول ظهور رسمي له في حقبة ما بعد الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي المنتقل الى برشلونة الإسباني، بدأ بايرن حملة الدفاع عن لقب الدوري خارج الديار أيضاً وبفوز كاسح آخر هذه المرة على أينتراخت فرانكفورت 6-1.

وأثبت العملاق البافاري أنه أكثر من قادر على التعامل مع خسارة جهود هداف من طراز ليفاندوفسكي، لاسيما في ظل قدوم المهاجم السنغالي ساديو مانيه الذي، وعلى غرار كل من الفرنسي بنجامان بافار وسيرج غنابري وجمال موسيالا، وجد طريقه الى الشباك في المباراتين الأوليين هذا الموسم لفريق المدرب يوليان ناغلسمان.

"المزيد من المرونة" بوجود مانيه

ورأى ناغلسمان بعد البداية القوية لحملة الدفاع عن لقب الدوري أن "هناك طاقة جيدة جداً" في الفريق، مضيفاً "لقد كان من الممتع حقاً أن أكون على أرض الملعب اليوم (الجمعة الماضي)".

وأشاد ناغلسمان بمهاجمه الجديد مانيه، قائلاً "يمنحنا مانيه المزيد من المرونة. من المستحيل الدفاع (ضد فريقه) في بعض الأحيان. هناك طاقة جيدة جداً في معسكرنا ويمكنكم رؤية ذلك في أدائنا".

ولم يكن موقف يوزوا كيميش مختلفاً عن مدربه، متحدثاً عن "استمتاعنا جداً على أرض الملعب. يمكن بالتأكيد أن ننتقد أنفسنا بشأن عدم المحافظة على نظافة شباكنا مرة أخرى (كما حصل في الكأس السوبر)، لكن لم يكن من السيئ الاندفاع الى الأمام...الفريق في مكان جيد وبإمكاننا تحقيق شيء ما بما نملكه".

وشدد "يجب عدم التراخي لكن بإمكاننا الذهاب الى المباريات المقبلة بشعور جيد".

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ومن المتوقع أن يواصل بايرن أداءه الهجومي الممتع في مباراة الأحد على أرضه ضد فولفسبورغ الذي استهل الموسم بالتعثر بين جماهيره 2-2 أمام فيردر بريمن العائد الى دوري الأضواء بعد موسم في الدرجة الثانية.

دورتموند للتأكيد أيضاً

وعلى غرار بايرن وإن لم يكن بنفس الزخم والإمتاع، بدأ دورتموند الوصيف الموسم بفوز على ضيفه باير ليفركوزن 1-صفر، ويريد تأكيد بدايته الجيدة من خلال الفوز على فرايبورغ خارج الديار هذه المرة.

ووجد الفريق الأسود والأصفر نفسه مضطراً الى البحث عن بديل لمهاجمه الجديد العاجي سيباستيان هالر الذي سيغيب لفترة طويلة بعد اكتشاف إصابته بسرطان في خصيتيه، وقد وجد ضالته بالفرنسي أنتوني موديست الذي تعاقد معه الإثنين من منافسه المحلي كولن.

وخضع المهاجم الفرنسي البالغ 34 عاماً للفحص الطبي الروتيني الإثنين قبل التوقيع على عقد انتقاله الى وصيف بطل الموسم الماضي لمدة عام.

وقال المدير الرياضي للنادي سيباستيان كيهل إن دورتموند سعيدٌ بإضافة "مهاجم كلاسيكي" الى فريقه لهذا الموسم، واصفاً موديست بـ"المحترف المتمرس الذي يعرف الدوري الألماني جيداً والذي سجل 20 هدفاً الموسم الماضي"، معتبراً أن شخصية الفرنسي "تناسب الدور الذي يبحث عنه المدرب إدين ترزيتش".

وبعدما تأسس كروياً في نيس ودافع عن ألوان الفريق الأول من 2007 حتى 2010 قبل الانتقال لبوردو الذي أعاره لبلاكبيرن الإنكليزي وباستيا، حل موديست في الدوري الألماني عام 2013 من أجل الدفاع عن ألوان هوفنهايم حيث لعب لموسمين قبل الانتقال الى كولن في صيف 2015.

خاض موسمين كاملين مع كولن وسجل 45 هدفاً في 74 مباراة، بينها 25 هدفاً خلال موسم 2016-2017 من الدوري ليكون ثالث ترتيب الهدافين خلف الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ (31) وليفاندوفسكي (30)، مقدماً أفضل مواسمه ما ساهم في تأهل كولن الى مسابقة "يوروبا ليغ" وبالتالي المشاركة قارياً لأول مرة بالنسبة للنادي منذ ربع قرن.

وبعدما تمت إعارته لتيانجين الصيني في صيف 2017، عاد موديست الى كولن في خريف 2018 بعقد حتى 2023.

وساهم الفرنسي الموسم الماضي في قيادة كولن الى إنهاء الدوري المحلي في المركز السابع بتسجيله 20 هدفاً، مانحاً النادي بطاقة المشاركة في الملحق الفاصل لمسابقة "كونفرنس ليغ".

وسيكون الفرنسي أمام مهمة صعبة هذا الموسم بألوان دورتموند المشارك في دوري الأبطال، إذ لا يتوجب عليه تعويض غياب الوافد الجديد هالر وحسب، بل أن يُنسي الجماهير رحيل الهداف النروجي إرلينغ هالاند لمانشستر سيتي الإنكليزي.

عودة الابن الضال فيرنر

ويشهد الدوري تغييراً هجومياً لافتاً آخر، وذلك مع عودة الابن الضال تيمو فيرنر الى فريقه السابق لايبزيغ الذي يلعب السبت مع ضيفه كولن، قادماً من تشلسي الإنكليزي بعقد لأربعة مواسم، وذلك بعد عامين على رحيله.

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ووفقاً للتقارير، عاد أفضل هداف في تاريخ لايبزيغ (95 هدفاً في 159 مباراة) الى ناديه السابق مقابل 25 مليون جنيه إسترليني (29.5 مليون يورو، 30.2 مليون دولار).

قال المهاجم وفق ما نقل عنه بيان فريقه الجديد-القديم "أنا سعيد للعب لصالح لايبزيغ مجدداً. أمضيت وقتاً ممتعاً هنا بين 2016 و2020، عندما قدّمنا مستويات رائعة كوافدين جدد الى الدوري".

وأردف "لقد كان شرفاً لي أن أغادر النادي بصفتي الهداف القياسي، لكن هذا بات من الماضي الآن وأنا أتطلع إلى الأمام، لأنني أنا والنادي تطورنا في العامين الماضيين".

ويأمل فيرنر أن يبدأ عودته من حيث غادر، من خلال قيادة لايبزيغ (في حال مشاركته) لفوزه الأول في الدوري بعد التعادل افتتاحاً مع مضيفه شتوتغارت 1-1.

© 2022 AFP