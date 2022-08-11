بطولة إسبانيا: ريال مدريد يستهل الموسم منتشيًا بلقب جديد وبرشلونة بحذر

ريال مدريد يحتفل بلقب الكأس السوبر الاوروبية بعد فوزه على أينتراخت فرانكفورت الالماني في هلسينكي في 10 آب/أغسطس 2022

مدريد (أ ف ب) – يبدأ ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإسباني لكرة القدم منتشيًا من تتويج قاري جديد، فيما يستهل غريمه برشلونة الموسم وسط معضلة تسجيل التعاقدات اللافتة التي أبرمها هذا الصيف.

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ويخوض ريال مدريد لقاءه الافتتاحي الاحد خارج الديار ضد ألميريا الصاعد هذا الموسم الى دوري الأضواء، بعد أن تُوج الاربعاء بلقب قياسي للمرة الخامسة في الكأس السوبر الاوروبية، معادلا رقم برشلونة وميلان الإيطالي، بفوزه على أينتراخت فرانكفورت الألماني 2-صفر.

وأضاف النادي الملكي ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي لقبًا جديدًا قياسيًا الى سجلهما الحافل، بعد أن حققوا الموسم الماضي لقب دوري أبطال أوروبا بسيناريوهات رائعة في الادوار الاقصائية في طريقهم لتعزيز رقم النادي القياسي في أعرق البطولات الاوروبية بالكأس الرابعة عشرة على حساب ليفربول الانكليزي.

وإذا أظهرت الكأس السوبر شيئًا، فهي أن ريال مدريد لا يزال يتمتع بأقوى التشكيلات في القارة رغم الصيف الهادئ الذي حظي به نسبيًا، على عكس غريمه برشلونة الساعي للعودة الى أمجاده، إذ إن أبرز صفقاته كانت لاعب الوسط الفرنسي الشاب أوريليان تشواميني مقابل 80 مليون يورو من موناكو وقلب الدفاع الألماني أنتونيو روديغر بصفقة انتقال حرّ من تشلسي الإنكليزي.

وقال أنشيلوتي بعد فوز فريقه بالكأس السوبر "لم أكن بحاجة إلى هذا الفوز لإخباركم جميعًا أن فريقي ما زال متعطشًا ومتحفزًا".

وسيعوّل أنشيلوتي مجددًا على هدافه الفرنسي كريم بنزيمة وخط وسط مخضرم مؤلف من الكرواتي لوكا مودريتش، البرازيلي كازيميرو والالماني توني كروس الذي بدأ أساسيًا في مباراة الكأس السوبر أيضًا.

قال كازيميرو الذي اختير رجل اللقاء، عن إمكانية تحقيق ريال مدريد ستة ألقاب هذا الموسم "كنادٍ، نحن ملزمون بمحاولة الفوز بكل شيء. عندما تخسر، يتم استجوابك، عندما تفوز، يتوقع الناس منك ذلك نوعًا ما - لكن هذا النادي يعيش من أجل ذلك: الكؤوس، الليالي السحرية، الفوز بالمباريات المهمة".

وتابع "لدينا الكبرياء والتعطش، لذلك دعونا لا نتحدث كثيرًا عن جميع الألقاب الستة، فلنقم باحتفال قصير لهذا النهائي ثم نفكر في كيفية الفوز باللقب التالي".

مشاكل برشلونة

من جهته، يدخل برشلونة الموسم الجديد وهو لا يزال متخبطًا في الكواليس ولا سيما في مسألة تسجيل التعاقدات التي أبرمها هذا الصيف، بينها المهاجم البولندي الفتاك روبرت ليفاندوفسكي الذي وصل من بايرن ميونيخ الالماني.

يبدأ مشواره السبت على أرضه ضد رايو فايكانو بقيادة المدرب تشافي هرنانديس الذي وصل منتصف الموسم الماضي وانتشله من النتائج السيئة التي غرق فيها، ويأمل في أن تساهم مجموعة من التعاقدات الجديدة على سد الفجوة مع ريال مدريد بعد أن أنهى الموسم الماضي متخلفًا بـ13 نقطة.

وانضم أيضًا جناح ليدز يونايتد الإنكليزي البرازيلي رافينيا، والعاجي فرانك كيسييه من ميلان الإيطالي، فيما يبدو أن الدفاع سيشهد تحسنًا كبيرًا بالتعاقد مع الفرنسي جول كونديه والدنماركي أندرياس كريستنسن.

لكن المشكلة هي أنه بحلول بداية الأسبوع الحالي، لم يكن برشلونة قادرًا على تسجيل لاعبيه الجدد لأنهم لم يجمعوا ما يكفي من المال من أجل الامتثال لقيود الإنفاق التي فرضتها رابطة الدوري الإسباني على النادي.

وأشارت شبكة "إس أس بي أن" الاربعاء الى أن كريستنسن وكيسييه قد يغادران النادي الكاتالوني مجانًا في حال لم يتم تسجيلهما قبل السبت.

ويأتي ذلك رغم إقدام مجلس إدارة برشلونة على بيع جزء من أصوله وإبرام اتفاقيات من أجل القدرة على التعامل مع ديون تبلغ وفق التقارير 1.3 مليار يورو.

ويقص إشبيلية، رابع الموسم الماضي، شريط البطولة الجمعة في ضيافة أوساسونا، بعد أن أتم صفقة انتقال حر للاعب الوسط وصانع الالعاب إيسكو عقب انتهاء عقده بعد تسعة مواسم في ريال مدريد.

أما أتلتيكو مدريد، النادي الوحيد الذي كان قادرًا على مقارعة عملاقي إسبانيا في السنوات الاخيرة بتتويجه بطلا عامي 2014 و2021، يبدأ مشواره الاثنين على أرضه ضد ريال مايوركا.

ويشهد الموسم الجديد عودة كل من بلد الوليد وجيرونا الى دوري الأضواء الى جانب ألميريا المملوك سعودياً.

© 2022 AFP