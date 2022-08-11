بطولة إنكلترا: سترلينغ لم يكن يريد "اضاعة الوقت" في مانشستر سيتي

ليندساي بارنابي ا ف ب/AFP

لقطة لرحيم سترلينغ مهاجم تشلسي الجديد خلال فترة التحمية قبيل مباراة فريقه ضد ايفرتون في الدوري الانكليزي. 7 اب/اغسطس 2022

لندن (أ ف ب) – كشف مهاجم تشلسي الانكليزي الجديد الخميس بأنه انتقل الى صفوف الفريق اللندني لانه لم يكن يريد "اضاعة الوقت" على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين في فريقه السابق مانشستر سيتي.

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وقال سترلينغ خلال تقديمه رسميا لوسائل الاعلام الخميس "شعرت بأني لا العب كفاية في صفوف مانشستر سيتي لاسباب مختلفة. لم اكن قادرا على السماح لنفسي باضاعة المزيد من الوقت وبالتالي كان يتعين علي ان احافظ على مستواي ومواجهة تحد جديد في مسيرتي".

وتقلص وقت لعب الدولي الانكليزي في صفوف مانشستر سيتي في الموسمين الاخيرين بسبب تألق الجناح الشاب فيل فودن ثم بعد انتقال الجناح الاخر جاك غريليش.

واضاف سترلينغ "منذ بلوغي السابعة عشرة وانا العب اساسيا بصورة مستمرة، وبالتالي فان الوصول الى ذروة مسيرتي وعدم اللعب باستمرار هو امر لم أكن في وارد تقبله".

واحرز سترلينغ الذي دافع عن الوان ليفربول بين 2012 و2015، الدوري المحلي اربع مرات في صفوف مانشستر سيتي في المواسم الخمسة الاخيرة بالاضافة الى خمسة القاب محلية اخرى في الكأس المحلية وكأس الرابطة، وسجل خلال تواجده مع سيتي 131 هدفا في 337 مباراة.

ويأمل مدرب تشلسي الالماني توماس توخل ان يواصل سترلينغ تسجيل الاهداف لا سيما بعد اعارة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الى إنتر الايطالي، وعودة المهاجم الألماني تيمو فيرنر الى فريقه السابق لايبزيغ.

ويلتقي تشلسي مع جاره توتنهام في مواجهة نارية الاحد في الدوري المحلي علما بأن الفريقين استهلا الموسم بتحقيق الفوز الاسبوع الماضي: توتنهام على ضيفه ساثمبتون 4-1، وتشلسي خارج قواعده على ايفرتون 1-صفر.

© 2022 AFP