دورة تورونتو: سيرينا تودّع كندا نهائيًا بخسارة في الدور الثاني وانسحاب جابر

الاميركية سيرينا وليامس تودع الجماهير في دورة تورونتو بعد خسارتها في الدور الثاني ضد السويسرية بليندا بنتشيتش في 10 آب/أغسطس 2022

تورونتو (كندا) (أ ف ب) – ودّعت الاسطورة الاميركية سيرينا وليامس التي أعلنت في وقت سابق من الاسبوع أنها ستعتزل كرة المضرب قريبًا، الجماهير الكندية بخسارتها في الدور الثاني من دورة تورونتو للألف ضد السويسرية بليندا بنتشيتش.

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ولم تكن الخسارة 6-2، 6-4 الاربعاء غير متوقعة أمام حاملة الميدالية الذهبية الاولمبية العام الماضي، إذ كانت سيرينا تخوض مباراتها الثالثة فقط في العام 2022 في منافسات الفردي.

وحظيت وليامس بوداع مؤثر على أرض الملعب حيث ذرفت الدموع عندما ودّعت الجمهور الكندي الذي آزرها طوال المباراة.

قالت في المقابلة على أرض الملعب "أحب أن ألعب هنا، لطالما أحببت اللعب هنا. تمنيت لو لعبت أفضل الليلة ولكن بليندا لعبت جيدًا".

وتغلبت وليامس التي ستبلغ عامها الـ41 الشهر المقبل، على الإسبانية نوريا دياس الاثنين محققة أول فوز لها في الفردي منذ بطولة فرنسا المفتوحة 2021 قبل 14 شهرًا.

لكنها أحدثت صدمة في عالم الرياضة عندما كشفت في مقال في مجلة فوغ ونشرت على إنستغرام الثلاثاء أن "العد التنازلي قد بدأ" لاعتزالها والذي سيكون على الارجح بعد بطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي تنطلق نهاية الشهر الحالي علمًا أنها ستشارك قبل ذلك في سينسيناتي.

تابعت على الملعب وصوتها يرجف "كما قلت في مقالي، أنا سيئة جدًا في الوداع. ولكن +الى الللقاء+....تورونتو".

من جهتها اعتبرت بنتشيتش أن سيرينا "هي الحدث الليلة...كان شعورًا مميزًا التواجد معها على أرض الملعب اليوم، بالنسبة لي كانت مناسبة عظيمة جدًا".

وتابعت "بإمكانكم الشعور بوجودها في كل مكان...لديها هذه الهالة...سواء أعجبكم ذلك أم لا، تشعرون بالرعب والخوف" أمامها، "أشعر أني أصاب برهبة رؤيةالمشاهير في كل مرة أراها، من الصعب جدًا أن ألعب ضدها، أشعر أنني مشلولة قليلاً، فقط لمجرد مشاهدتها".

وكان هذا الفوز الثاني للسويسرية على الاميركية في رابع لقاء بينهما، علمًا ان الاول كان في الدور نصف النهائي في تورونتو أيضًا في 2015 "اليوم حزين نسبيًا، لا أريدها أن تعتزل".

وانسحبت التونسية أنس جابر المصنفة خامسة عالميًا عندما كانت متأخرة في مباراتها في الدور الثاني 6-1، 2-1 أمام الصينية كينوين جينغ (51) بسبب آلام في المعدة.

وتواصلت نتائج جابر المتواضعة منذ بلوغها نهائي ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، بعد أن ودّعت أيضًا من الدور ربع النهائي لدورة سان خوسيه الأميركية على الملاعب الصلبة الاسبوع الماضي.

وتلتقي الصينية مع صاحبة الارض بيانكا أندرييسكو التي تغلبت على الفرنسية أليزيه كورنيه 6-3، 4-6، 6-3.

كما بلغت الاسبانية غاربينيي موغوروسا، المصنفة ثامنة عالميًا، الدور الثالث بفوها على الاستونية كايا كانيبي 6-4، 6-4 لتضرب موعدًا مع بنتشيتش.

وتلتقي البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة سادسة في الدور التالي مع الاميركية كوكو غوف بعد تفوقها على الاسبانية سارا سوريبيس تورمو 6-4، 6-3، فيما اضطرت مواطنة الاخيرة باولا بادوسا، الثالثة عالميًا، الى الانسحاب من مباراتها ضد الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا عندما كانت متأخرة 7-5، 1-صفر بسبب إصابة في القدم.

© 2022 AFP