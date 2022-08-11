فلاشينغ ميدوز: زفيريف يكافح ليكون جاهزًا

آن-كريستين بوجولا ا ف ب/ارشيف

الالماني ألكسندر زفيريف بعد تعرضه لتمزق في أربطة الكاحل خلال مباراته ضد الاسباني رافايل نادال في نصف نهائي رولان غاروس في 3 حزيران/يونيو 2022

ميونخ (ألمانيا) (أ ف ب) – أقر الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثانيًا عالميًا، أنه يكافح من أجل جهوزيته للمشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخرة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بعد التواء أربطة الكاحل في رولان غاروس.

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عاد زفيريف الى التمارين الاحد الماضي منذ تعرضه لتمزق في أربطة كاحله وخروجه المؤلم من الدور نصف النهائي لبطولة رولان غاروس في حزيران/يونيو الفائت عندما كان يحاول التصدي لإحدى كرات الاسباني رافايل نادال.

غادر الملعب على كرسي متحرك قبل أن يعود على العكازين باكيًا للإعلان عن انسحابه بعد مباراة مثيرة كانت تشير الى تقدم نادال 7-6 (10-8)، 6-6 بعد ثلاث ساعات.

قال حامل الميدالية الذهبية الاولمبية خلال مؤتمر صحافي في هامبورغ الخميس "بالطبع سأحاول أن أشارك في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة حتى ولو كان ذلك (بعد التعافي) في وقت قصير جدًا جدًا"، علمًا أنها تنطلق في 29 الشهر الحالي.

وفي حال لم يتمكن وصيف فلاشينغ ميدوز 2020 من المشاركة، فمن المرجح أن يرجئ عودته الى الملاعب الى منافسات كأس ديفيس مع المنتخب الالماني بين 13 و19 أيلول/سبتمبر لمواجهة فرنسا وبلجيكا وأستراليا.

ولا يزال الألماني (25 عامًا) يبحث عن لقب كبير أول رغم تتويجه بخمسة في دورات الماسترز واثنين في البطولة الختامية.

© 2022 AFP