كوستيتش في تورينو لوضع اللمسات الأخيرة على عقده مع يوفنتوس

كريستوف ستاشه ا ف ب

انضم جناح أينتراخت فرانكفورت الألماني الصربي فيليب كوستيش إلى صفوف يوفنتوس بطل إيطاليا 36 مرة في صفقة لمدة 3 أعوام

روما (أ ف ب) – وصل الجناح الدولي الصربي فيليب كوستيتش الخميس الى تورينو، وذلك من أجل وضع اللمسات الأخيرة على عقد انتقاله من أينتراخت فرانكفورت الألماني الى يوفنتوس الإيطالي.

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ونشر عملاق تورينو صوراً لابن الـ29 عاماً، كاتباً في موقعه الرسمي "وصل فيليب كوستيتش الى مطار كازيلي من أجل الخضوع للفحص الطبي في يوفنتوس".

ونشر يوفنتوس أيضاً مقطع فيديو لوصول الصربي وسط استقبال حافل من جمهور "السيدة العجوز".

وأفادت وسائل الإعلام الإيطالية الأربعاء أن كوستيتش سيوقع عقداً لمدة ثلاث سنوات مع بطل إيطاليا 36 مرة.

ووفق صحيفة "غازيتا ديلو سبورت"، سيحصل فرانكفورت على قرابة 13 مليون يورو، مع ترجيح أن ترتفع قيمة الصفقة إلى 17 مليوناً مع المكافآت.

ولعب كوستيتش (29 عاماً) دوراً بارزاً في فوز أينتراخت بلقب "يوروبا ليغ" لموسم 2021-2022، حيث اختير أفضل لاعب في ثاني مسابقة من حيث الأهمية بعد دوري أبطال أوروبا.

وقاد أداء الجناح الصربي إلى تكهنات حول امكانية رحيله عن فرانكفورت في الصيف، مع إيطاليا كوجهة محتملة.

وتوضح مستقبل كوستيتش الثلاثاء بعدم سفره مع الفريق إلى هلسنكي لخوض مباراة الكأس السوبر الأوروبية التي فاز بها ريال مدريد الإسباني، بطل دوري الأبطال، على الفريق الألماني 2-صفر.

وأعرب مدرب فرانكفورت النمسوي أوليفر غلاسنر عن أسفه لخسارة جناحه النجم، لكنه اعتبر أن الأخير يغادر النادي "كبطل".

وقال "من وجهة نظر رياضية، هذا يجعلنا أضعف"، مضيفاً "إحدى عيني تبتسم والأخرى تبكي. من الواضح أنه ترك بصماته".

وضمن السياق ذاته، اشاد كيفن تراب حارس مرمى أينتراخت بزميله معتبراً ان كوستيتش "صنع التاريخ معنا".

© 2022 AFP