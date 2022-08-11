مبعوث أميركي يبدأ جولة إقليمية تقوده إلى الإمارات وعُمان والسعودية

نبيل حسن ا ف ب/ارشيف

آلية تابعة للقوات الحكومية اليمنية في قاعدة نهم العسكرية شرق صنعاء في السابع من نيسان/أبريل 2016

واشنطن (أ ف ب) – أعلنت الولايات المتحدة الخميس أن مبعوثها تيم ليندركينغ سيجري جولة تقوده إلى الإمارات وسلطنة عمان والسعودية في مسعى لترسيخ وقف إطلاق النار في اليمن الذي يشهد حربا منذ ثماني سنوات.

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وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية أن المبعوث الأميركي الخاص يبدأ جولته الإقليمية الخميس وسيسعى خلالها إلى "تمهيد الطريق أمام هدنة مستدامة وأمام حل شامل ومستدام للنزاع الدائر بين اليمنيين".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في الثاني من آب/أغسطس تمديد الهدنة السارية في اليمن "شهرين إضافيين" على أمل "تكثيف" المفاوضات الرامية للتوصل إلى سلام أكثر "استدامة".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد رحّب بتمديد الهدنة وبـ"فترة الهدوء غير المسبوقة" في اليمن.

في الثاني من نيسان/أبريل الماضي، دخلت الهدنة حيز التنفيذ بوساطة من الأمم المتحدة. وشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي الذي كان يستقبل فقط طائرات المساعدات منذ 2016، ما مثّل بارقة أمل نادرة بعد حرب مدمرة.

وفي الثاني من حزيران/يونيو تم تمديدها شهرين إضافيين.

وخلال جولته سيدعو المبعوث الأميركي إلى زيادة المساعدات الدولية لليمن.

وأشار بيان الخارجية الأميركية إلى أن واشنطن "تدعو كل الدول المانحة إلى إبداء سخاء وتنفيذ تعهّداتها السابقة فورا لما فيه مصلحة شعب اليمن"، مشددا على أن الولايات المتحدة قدّمت هذا العام مساعدات إنسانية لليمن بمليار دولار.

ويدور نزاع في اليمن منذ العام 2014 بين الحوثيين وقوات الحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية. وتسبّبت الحرب بمقتل مئات آلاف الأشخاص بشكل مباشر أو بسبب تداعياتها، وفق الأمم المتحدة.

© 2022 AFP