محكمة إماراتية تدين محامي خاشقجي السابق بتهمة "غسل أموال"

جوزيبيه كاكاتشيه ا ف ب/ارشيف

دبي (أ ف ب) – حكمت محكمة إماراتية الاربعاء على أميركي كان محامي الصحافي السعودي جمال خاشقجي، بدفع غرامة قدرها خمسة ملايين درهم (1,3 مليون يورو) لإدانته بتهمة "ارتكاب جرائم غسل أموال"، ملغية حكما سابقا بالسجن ثلاث سنوات بحقه، ، بحسب وكالة انباء الإمارات.

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واعتقل عاصم غفور وهو مواطن أميركي في تموز/يوليو الماضي، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بالإضافة إلى غرامة قدرها ثلاثة ملايين درهم. وكان غفور محامي صحافي السعودي خاشقجي الذي قتل على ايدي عملاء سعوديين في قنصلية بلاده في اسطنبول في العام 2018.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن محكمة غسل الأموال والتهرب الضريبي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي قضت "بتعديل الحكم المعارض فيه بإلغاء عقوبة الحبس و تغريم المتهم مبلغ خمسة ملايين درهم ومصادرة الأموال محل الجريمة، مع الإبعاد عن الدولة".

وبحسب الوكالة فإن القضية تعود إلى "ورود طلب مساعدة قضائية من السلطات الأمريكية بشأن تحقيقات تجريها عن المتهم بتهمة التهرب الضريبي، وقيامه بإجراء تحويلات مالية مشبوهة".

وفي تموز/يوليو الماضي، نفت السلطات الأميركية أي تدخل في هذه القضية بعد صدور الحكم الأولي ضد غفور.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في حينه "لم نطلب اعتقال غفور".

وأضاف "لم نر أي مؤشر حتى الآن يشير إلى ان احتجازه مرتبط بجمال خاشقجي، ولكن نواصل جمع المعلومات".

ولم ترد السلطات الأميركية على طلب وكالة فرانس برس التعليق.

وفي آذار/مارس الماضي، تعهّدت الإمارات العربية المتحدة اتخاذ "إجراءات مهمة" لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعدما وضعت البلاد التي تعتبر المركز المالي في منطقة الشرق الأوسط، على قائمة رمادية للبلدان الخاضعة لتدقيق شديد.

© 2022 AFP