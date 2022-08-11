ميقاتي يؤكد أن العراق سيواصل إمداد لبنان بالفيول

- ا ف ب/ارشيف

بيروت (أ ف ب) – أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الخميس أن العراق سيمدد اتفاق تزويد لبنان بزيت الوقود الثقيل (الفيول) لمدة عام في مقابل خدمات.

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ويعاني لبنان من انقطاع في الكهرباء لفترات طويلة.

في تموز/يوليو 2021 وافق العراق على تزويد لبنان مليون طن من الفيول لتشغيل محطات توليد الكهرباء في مقابل سلع وخدمات طبية.

لكن، يعاني كلا البلدين من أزمة طاقة حادة ويعيق انقطاع الكهرباء فيهما عمل المستشفيات.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية الخميس في بيان "وافقت الحكومة العراقية في اجتماعها اليوم على الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتمديد تزويد لبنان بالفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لمدة سنة بالشروط نفسها التي كانت متبعة حتى الان".

تعتبر شحنات الفيول أساسية للبنان حيث يصل انقطاع التيار الكهربائي إلى 23 ساعة في اليوم في حين أن محطات توليد الكهرباء شبه متوقفة عن العمل.

لكن زيت الوقود الثقيل غير صالح للاستعمال مباشرة في معامل الطاقة اللبنانية، ولذلك ستواصل السلطات اللبنانية التزود بنوع آخر من الوقود من مصادر أخرى، ويتم الدفع لهؤلاء المزودين عبر إعطائهم زيت الوقود العراقي في المقابل.

بلغت قيمة الاتفاق بين البلدين عند توقيعها في 2021، 300 إلى 400 مليون دولار.

ومع ارتفاع اسعار النفط، أكد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض لوكالة فرانس برس في اواخر تموز/يوليو

أن قيمة الصفقة بلغت "حالياً 570 مليون دولار بحسب حساباتنا الاخيرة".

واضاف فياض أن "وفداً وزارياً عراقياً سيزور بيروت قريباً للاتفاق على الخدمات التي تريدها بغداد مقابل الوقود".

يمر لبنان بأسوأ أزمة في تاريخه مع ارتفاع حاد في الأسعار وهبوط تاريخي لقيمة لعملة الوطنية وإفقار غير مسبوق للسكان ونقص خطير في المواد الأساسية.

© 2022 AFP