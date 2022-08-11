واشنطن تعرب عن "قلق كبير" ازاء وضع حقوق الانسان في رواندا

أندرو هارنيك تصوير مشترك/ا ف ب

رئيس رواندا بول كاغامي (يمين) يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في كيغالي في 11 آب/أغسطس 2022

كيغالي (أ ف ب) – عبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس عن "قلق كبير" إزاء مسألة حقوق الانسان في رواندا وذلك خلال محادثات جمعته مع الرئيس بول كاغامي في اليوم الأخير من جولته الأفريقية التي يراد منها مواجهة النفوذ الروسي في المنطقة.

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وقال بلينكن في مؤتمر صحافي "مثلما قلت للرئيس كاغامي، نعتبر أن الناس في جميع البلدان يجب أن يتمكنوا من التعبير عن آرائهم دون خوف من الترهيب أو السجن او العنف أو أي شكل آخر من أشكال القمع".

كما تطرق بلينكن إلى مسألة بول روسيساباجينا الذي يقضي منذ العام الفائت حكما بالسجن 25 عاما في حين يملك إقامة دائمة في الولايات المتحدة.

وتأتي الزيارة بعد فترة وجيزة من الجولة الإفريقية التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى جمهورية الكونغو وأوغندا ومصر وإ‘ثيوبيا في تموز/يوليو الفائت.

والتقى بلينكن مع كاغامي في اطار زيارة قصيرة إلى رواندا، المحطة الثالثة والأخيرة من جولة إفريقية بدأها من جنوب إفريقيا ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأكد بلينكن في المؤتمر الصحافي على "قلق" الأميركيين حيال "نقص الضمانات في محاكمة عادلة" في قضية بول روسيساباجينا.

وعبرت عائلة روسيساباجينا في بيان عن أملها بأن يساعد "الالتزام المباشر" لبلينكن في وضع حد ل"الكابوس" الذي يعيشه أقاربه وقد تدهور وضعه الصحي.

أشتهر بول روسيساباجينا (68 عاما) بعد أن تم تجسيد شخصيته في فيلم "أوتيل رواندا" الذي عرض في 2004 ويحكي قصة هذا الرجل من قبيلة الهوتو وكان يدير فندقا بالعاصمة وأنقذ حياة أكثر من ألف شخص خلال مذبحة استهدفت افراد قبيلة التوتسي في العام 1994.

وتقول واشنطن إن بول روسيساباجينا "سجن ظلما" من القضاء الرواندي.

- "استقرار المنطقة" -

وتأتي هذه الزيارة غداة محادثات أجراها بلينكن في جمهورية الكونغو الديموقراطية وتناولت بشكل واسع دعم رواندا لمجموعات متمردة تنشط في شرق هذا البلد. ووثقت الأمم المتحدة ذلك بشكل كبير في تقرير نشرته مطلع آب/أغسطس.

وتواجه رواندا باستمرار انتقادات من جانب منظمات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية.

وقال مدير قسم إفريقيا الوسطى في منظمة هيومن رايتس ووتش لويس مادج في بيان الاثنين إن "غياب رد فعل ازاء السجل المروع لوضع حقوق الانسان في رواندا، شجع المسؤولين في هذا البلد على السير على نهج الانتهاكات، حتى خلف حدودها".

ودعت المنظمة بلينكن إلى "تذكير (رواندا) بشكل عاجل بأن هناك تداعيات للقمع وللانتهاكات التي قامت بها الحكومة الرواندية في البلاد وخارجها".

وأكد زعيم المعارضة الرواندية فيكتور انغابير لوكالة فرانس برس أن على بلينكن "طرح مسألة سجن الصحافيين والسياسيين" الذين يعارضون حكومة بول كاغامي.

وأوضح زعيم المعارضة الذي قضى ست سنوات في السجن بتهمة "الارهاب" أن "على بلينكن أن يطلب من الحكومة فتح فضاء سياسي لكل من يريد المشاركة بجدية في الحياة السياسية".

وأشار بلينكن إلى انه ناقش مع الرئيس مسألة تقارير تحدث عن دعم رواندا حركة إم23 المتمردة في الكونغو الديموقراطية والتي تضم كونغوليين من التوتسي.

وقال وزير الخارجية الأميركي في هذا الصدد "كل دعم او تعاون لأي مجموعة مسلحة في شرق جمهورية الكونغو يعرض السكان المحليين واستقرار المنطقة للخطر"..

وتتهم كينشاسا كيغالي بدعم هذه المجموعة وهو ما تنفيه الأخيرة.

وكشفت الولايات المتحدة الاثنين عن سياستها الجديدة في إفريقيا جنوب الصحراء في مواجهة واضحة المعالم للنفوذ الروسي والصيني في المنطقة وستعمل على تطوير مقاربتها الأمنية لمكافحة الارهاب.

© 2022 AFP