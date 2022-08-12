بطولة فرنسا: تعادل مخيب بين نانت وليل

سيباستيان سالوم-غوميس ا ف ب

مدافع ليل البرازيلي اسمايلي يسجل هدف التعادل في مرمى نانت في الدوري الفرنسي لكرة القدم في 12 آب/أغسطس 2022

نانت (فرنسا) (أ ف ب) – خيم التعادل الإيجابي بين نانت وضيفه ليل 1-1 الجمعة في افتتاح مباريات المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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وارتقى ليل، الفائز على أوكسير 4-1 في باكورةالمراحل، إلى الصدارة موقتاً برصيد 4 نقاط، فيما رفع نانت الذي استهل مبارياته بتعادل سلبي أمام أنجيه، رصيده إلى نقطتين في المركز التاسع.

واجرى مدرب فريق "الكناري" المتوج بكأس فرنسا العام الماضي أنتوان كومبواري 3 تبديلات على تشكيلته الاساسية مقارنة مع المباراة السابقة، فيما حافظ مدرب ليل البرتغالي باولو فونسيكا على التشكيلة ذاتها الفائزة على أوكسير.

بخلاف مجريات الشوط الأول، افتتح نانت التسجيل بعد ركلة ركنية حولها المدافع البرازيلي أندري جيروتو بقدمه اليمنى إلى المهاجم النيجيري موزيس سيمون المتربص عند القائم تابعها في الشباك (28).

اندفع ليل في الشوط الثاني لادراك التعادل، فوقفت العارضة سداً منيعاً أمام رأسية بنجامان أندري (54)، قبل أن يسجل المدافع البرازيلي المخضرم اسمايلي (32 عاماً) هدف التعادل بعدما توغل في منطقة الجزاء ولعب كرة مشتركة مع الكندي جوناثان دافيد ليخدع الحارس ألبان لافون بتسديدة بقدمه اليسرى (76).

© 2022 AFP