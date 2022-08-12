"تهديدات" للشرطة الفدرالية بعد دهم منزل ترامب

واشنطن (أ ف ب) – أعلنت رابطة لعناصر مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) أنهم يتلقون تهديدات منذ مداهمة منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التي اعترف وزير العدل الأميركي بأنه "وافق شخصيا" على تنفيذها وتثير غضب الجمهوريين.

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وقال وزير العدل الديموقراطي ميريك غارلاند في مؤتمر صحافي استثنائي لم يكشف خلاله أي تفاصيل عن أسباب ونتائج هذه العملية "وافقت شخصيا على قرار طلب إصدار مذكرة تفتيش في هذه القضية".

ودانت الرابطة "الهجمات التي لا أساس لها من الصحة" وشنها الجمهوريون ضد وزارته ومكتب التحقيقات الفدرالي.

ووصف سياسيّون محافظون وترامب نفسه مكتب التحقيقات الفدرالي بأنّه "فاسد" و"مُسيّس" في أعقاب مداهمة منزل الرئيس السابق. كما أطلقت تهديدات ضدّ مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مجموعات دردشة للمحافظين.

وقالت رابطة عناصر الإف بي آي في بيان إنّه "لا ينبغي تهديد العملاء الخاصّين وعائلاتهم بعنف، بما في ذلك بسبب تأديتهم لعملهم". وأضافت أنّ "التهديدات التي وُجِّهت مؤخّرًا، تُسهم في إثارة جوّ قَبِلَ أو سيقبلُ فيه البعض بالعنف ضدّ سلطات إنفاذ القانون".

وفي مؤتمره الصحافي، أكد غارلاند أن وزارة العدل "لا تستخف بهذا النوع من القرارات"، مشيرا إلى أن قاضيا اتحاديا صادق على النص.

وشدد على "التزامات أخلاقية" تمنعه من كشف أسباب التفتيش لكنه ذكر أنه طلب من قاضٍ في فلوريدا رفع السرية عن مذكرة التفتيش. وأشار خصوصا إلى أن دونالد ترامب بنفسه أكد أن القضية ترتدي "اهمية للصالح العام" قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية.

وقال ترامب الذي تلقى نسخة من مذكرة التفتيش لكنه لم يكشفها، في بيان ليل الخميس الجمعة "لن أعترض على الإفراج عن الوثائق فحسب بل سأذهب أبعد من ذلك عبر التشجيع على نشرها فورا".

هل يتعلق بحث الشرطة الفدرالية بالعديد من صناديق التي نقلها دونالد ترامب معه عندما غادر البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2021؟ هل له علاقة بالتحقيق في مسؤوليته عن اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) من قبل أنصاره؟

هل يتعلق الأمر بالتحقيقات الجارية بحقه في نيويورك بشأن احتيال مالي وضريبي وكذلك ابنيه إيفانكا ودونالد جونيور ومنظمة ترامب؟

في طلبها رفع السرية عن المذكرة، استشهدت وزارة العدل بتصريحات مسؤولي ترامب بأن مكتب التحقيقات الفدرالي كان يبحث عن وثائق أرشيفية للبيت الأبيض، قد تكون مدرجة تحت بند السرية الدفاعية.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست مساء الخميس أن بعض الوثائق المطلوبة تتعلق بأسلحة نووية.

- غير مسبوقة -

أجرى مكتب التحقيقات الفدرالي عملية التفتيش غير المسبوقة لمنزل رئيس سابق للولايات المتحدة الإثنين في المنزل الفاخر لترامب في مارالاغو بولاية فلوريدا.

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وقال الرئيس الأميركي الخامس والأربعون على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" غاضبا أن محاميه كانوا يتعاونون "بشكل كامل" الإثنين مع السلطات عندما "تمت مداهمة مارالاغو فجأة ودون سابق إنذار في الساعة السادسة والنصف صباحا من قبل عدد كبير جدا من العناصر".

وعبر عن استيائه من أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي "فتشوا خزائن السيدة الأولى (ميلانيا) وفتشوا ملابسها وأغراضها الشخصية".

ووصل الأمر بالملياردير إلى اتهام مكتب التحقيقات الفدرالي الأربعاء "بزرع" أدلة ضده خلال هذه العملية.

ولم يسبق أن طال القضاء رئيسا سابقا بهذا الشكل في الولايات المتحدة.

وانتقد جمهوريون مؤيدون عادة لقوات إنفاذ القانون، بحدة مكتب التحقيقات الفدرالي.

وقالت رابطة عناصر الشرطة الفدرالية إن "الدعوات إلى العنف ضد الشرطة.. غير مقبولة". كما دان مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي "الهجمات غير المبررة" التي "تقوّض احترام سيادة القانون".

من جهة أخرى قتل مسلح حاول دخول مكتب التحقيقات الفدرالي الخميس في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو على يد قوات الأمن بعد مواجهة طويلة.

وذكرت شبكة "إن بي سي" أن الرجل البالغ من العمر 42 عاما يظهر في صور حادثة اقتحام الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير، حسب ثلاثة أشخاص يساعدون قوات الأمن.

- تحت الضغط -

بعد عملية الدهم، انضم كبار قادة الجمهوريين إلى رئيسهم السابق الذي لم يعترف بهزيمته في 2020 أمام الديموقراطي جو بايدن وينوي الترشح مجددا في 2024.

وعبر نائب الرئيس السابق مايك بنس وهو نفسه منافس محتمل لترامب خلال عامين، عن "قلقه العميق" بعد المداهمة.

وكان رجل الأعمال الجمهوري خضع لجلسة استجواب تحت القسم الأربعاء في مكتب المدعية العامة لنيويورك ليتيسيا جيمس.

لكن خلال الجلسة التي استمرت أربع ساعات، كرر أكثر من 440 مرة تأكيده على حقه في عدم الرد على الأسئلة، بموجب التعديل الخامس للدستور الأميركي كما ذكرت شبكة "إن بي سي" وصحيفة واشنطن بوست.

ويحقق أعلى قاضٍ في ولاية نيويورك منذ 2019 في شبهة احتيال مالي وضريبي داخل منظمة ترامب المجموعة التي تملكها عائلته.

© 2022 AFP