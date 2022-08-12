خبير اقتصادي أسترالي يدفع ببراءته خلال محاكمته في بورما

Handout وكالة انباء بورما/ا ف ب/ارشيف

شون تورنل في صورة وزعتها وكالة الأنباء البورمية في تموز/يوليو 2021 في رانغون

رانغون (أ ف ب) – دفع خبير اقتصادي أسترالي مقرّب من الزعيمة السياسية أونغ سان سو تشي ويتّهمه المجلس العسكري الحاكم بمحاولة مغادرة بورما وفي حوزته معلومات حساسة، ببراءته من هذه التهم في المحكمة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على القضية.

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وقد أوقف شون تورنل في الأيام التي تلت الانقلاب العسكري الذي نُفّذ في الأول من شباط/فبراير 2021 ضدّ أونغ سان سو تشي حائزة جائزة نوبل السلام في 1991 والتي كان مستشارا لها لفترة طويلة.

وهو متّهم بانتهاك القانون الخاص بأسرار الدولة في بورما. ويحاكم في محكمة للمجلس العسكري ويواجه عقوبة قصوى مدّتها 14 سنة في السجن في حال إدانته في هذه المحاكمة التي مُنع الصحافيون من حضورها.

وأفاد المصدر بأن تورنر "أدلى بشهادته أمام المحكمة أمس (...) دافعا ببراءته"، مضيفا أن الخبير الاقتصادي في صحّة جيّدة.

وأمر العسكريون منذ استيلائهم على السلطة بسجن ملايين المتظاهرين المناصرين للديموقراطية.

وكان الخبير الاقتصادي يجري مقابلة هاتفية مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عند توقيفه.

وليست أستراليا من الدول التي فرضت عقوبات على بورما، غير أن وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ صرّحت أن إجراءات من هذا النوع هي قيد الدرس.

وقالت في تصريحات أدلت بها لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي من بنوم بنه إن "الأستاذ تورنر يبقى أولويتنا الأولى".

© 2022 AFP