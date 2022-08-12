دورة مونتريال: كيريوس ورود الى ربع النهائي

ميناس بانايوتاكيس غيتي/ا ف ب

مونتريال (أ ف ب) – واصل الأسترالي نيك كيريوس، المصنف 37 عالميًا، عروضه القوية وبلغ الخميس الدور ربع النهائي لدورة مونتريال للألف في الماسترز بفوز سهل على مواطنه أليكس دي مينور 6-2 ,6-3، ولحق به النروجي كاسبر رود اللاعب الأعلى تصنيفًا الذي بقي في المنافسات.

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وهيمن وصيف بطل ويمبلدون على المباراة وحسم المجموعة الاولى بمعدّل ثلاث دقائق في الشوط الواحد في لقاء أنهاه في غضون 64 دقيقة فقط.

وكان كيريوس أقصى في الدور السابق المصنف أول عالميًا الروسي دانييل مدفيديف ليواصل فترة جيدة يمر بها بعد أن بلغ أول نهائي كبير في مسيرته هذا العام قبل أن يخسر ضد الصربي نوفاك ديوكوفيتش وتوج بدورة واشنطن الاسبوع الماضي محققًا أول لقب له منذ 2019.

قال بعد الفوز "أنا سعيد بأدائي اليوم. بعد الفوز على مدفيديف، ثقتي عالية جدًا. من غير السهل أبدًا اللعب ضد صديق، ولكن حققت المطلوب".

وتابع بعد أن حقق فوزه الـ15 في آخر 16 مباراة خاضها في الفردي "تمتزج الايام ببعضها، هذا متعب ولكن هذه الرياضة".

ويلتقي كيريوس تاليًا مع البولندي هوبرت هوركاش الفائز على الاسباني ألبرت راموس في مباراة مثيرة 6-7 (6/8)، 6-2، 7-6 (7/3).

وأبقى رود، السابع عالميًا والرابع في الدورة، على آماله بتحقيق اللقب بفوز صعب استغرق أكثر من ثلاث ساعات على الاسباني روبرتو باوتيستا أوغوت 6-7، (4/7)، 7-6 (7/4)، 6-4.

وتوفقت المباراة قرابة 69 دقيقة مع نهاية المجموعة الثانية بسبب العواصف، الامر الذي كان ايجابيًا على رود "شكرًا لآلهة الطقس. كانت معركة صعبة، تطلبت أول مجموعتين ساعتين و20 دقيقة من الحدية...شعرت بذلك في قدماي، كان من الصعب ايجاد القوة التي أردتها. المطر أعطاني الوقت لالتقاط أنفاسي واسترجاع بعض الطاقة".

ويلتقي تاليًا مع صاحب الارض فيليكس أوجيه-ألياسيم، العاشر عالميًا، الذي تأهل على حساب البريطاني كاميرون نوري 6-3، 6-4.

وبلغ مواطن الاخير جاك درايبر دور الثمانية أيضًا بعد انسحاب الفرنسي غايل مونفيس بسبب الاصابة بعد أن خسر الاخير المجموعة الاولى 6-2 وتقدم في الثانية 2-صفر.

وعاد مونفيس الى المنافسات هذا الاسبوع بعد غياب ثلاثة أسابيع بداعي اصابة في كعب رجله الايمن وبدا أنه يشعر بألم في نفس المكان عندما سقط على الملعب خلال المباراة.

يلتقي درايبر تاليًا الاسباني بابلو كارينيو بوستا الفائز 6-2، 6-4 على الايطالي المصنف سابعًا في الدورة يانيك سينر.

وتأهل البريطاني دانيال إيفانز بفوزه على الاميركي تايلور فريتز 7-6 (7/5)، 1-6، 7-5 ليضرب موعدًا مع مواطن الاخير تومي بول الفائز على الكرواتي مارين تشيليتش 6-4، 6-2.

© 2022 AFP