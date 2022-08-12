دورة مونتريال: هوركاش ينهي انتصارات كيريوس ويبلغ نصف النهائي

مونتريال (أ ف ب) – أنهى البولندي هوبرت هوركاش، المصنف عاشراً عالمياً، الجمعة سلسلة انتصارات الأسترالي نيك كيريوس بفوزه عليه 7-6 (7-4) و6-7 (5-7) و6-1 في دورة مونتريال الألف نقطة للماسترز لكرة المضرب، وبات أوّل المتأهلين إلى الدور نصف النهائي.

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وتوقفت سلسلة كيريوس، المصنف 37 عالمياً، عند 9 انتصارات توالياً و15 فوزاً في 16 مباراة منذ خسارته نهائي بطولة ويمبلدون هذا العام، قبل أن يحرز دورة واشنطن الأسبوع الماضي في أوّل ألقابه منذ 3 أعوام.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها البولندي، ابن الـ 25 عاماً والساعي للقبه السادس في مسيرته، المربع الذهبي في كندا، حيث يقابل الفائز من مباراة النروجي كاسبر رود السابع والكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم التاسع.

وبرز "هوبي" العام الماضي اثر وصوله إلى الدور نصف النهائي في بطولة ويمبلدون وفوزه بلقب دورة ميامي الألف نقطة للماسترز، كما اعتبر منافساً شرساً لكيريوس بعدما سبق له أن فاز عليه في حزيران/يونيو في أوّل مواجهة بينهما في نصف نهائي دورة هاله الألمانية على الملاعب العشبية.

واحتدم الصراع في المجموعتين الأولى والثانية بين اللاعبين حيث لم يتمكن أي منهما من كسر ارسال الآخر، في حين بدا هوركاش أكثر صلابة دفاعياً، في الشوط الفاصل للمجموعة الأولى التي حسمها لصالحه.

وبخلاف عاداته، بدا "المشاغب" كيريوس هادئاً ليفوز بالمجموعة الثانية بالـ "تاي بريك" أيضاً. غير أن الاسترالي الذي كان صرّح يوم أمس انه يشعر بالتعب من وتيرة المباريات بدا أنه يشتكي من كاحليه بين المجموعتين الثانية والثالثة وانعكس ذلك بعدم جريه كثيراً، ليخسر المجموعة فالمباراة بعدما سدد 19 ارسالاً ساحقاً مقابل 20 لمنافسه.

© 2022 AFP