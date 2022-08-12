فنزويلا تعلن تطبيع علاقاتها مع كولومبيا وتعيين سفير في بوغوتا

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في القصر الرئاسي في كراكاس في 11 تموز/يوليو 2022

كراكاس (أ ف ب) – عيّنت فنزويلا الخميس سفيرا لها لدى كولومبيا في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين بعد وصول الرئيس الكولومبي اليساري الجديد غوستافو بيترو إلى السلطة، وفق ما أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

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وقال مادورو عبر قناة "في تي في" العامة إن السفير الجديد، وزير الخارجية السابق فيليكس بلاسينسيا، قدّم أوراق اعتماده للحكومة الكولومبية "وسيكون قريبا في بوغوتا".

قطعت كراكاس علاقاتها الدبلوماسية مع بوغوتا في 2019 عندما لم يعترف الرئيس الكولومبي السابق اليميني إيفان دوكي بإعادة انتخاب مادورو وأيّدَ في المقابل إعلان زعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه رئيسا لفنزويلا بالوكالة.

كما تحدث مادورو مرارا عن خطط مزعومة وضَعَها دوكي لإطاحته.

إضافة إلى تبادل السفراء، تشمل عملية تطبيع العلاقات بين البلدين إعادة فتح الحدود المشتركة بالكامل. كما ستعيد كراكاس وبوغوتا علاقاتهما العسكرية.

وقال مادورو "سنواصل خطوة بخطوة وبوتيرة ثابتة المضي قدما نحو إعادة العلاقات السياسية والدبلوماسية والتجارية وإعادة بنائها".

وسبقَ لبيترو، وهو أول رئيس يساريّ في تاريخ كولومبيا تمّ انتخابه في 19 حزيران/يونيو، أن أعلن خلال حملته الانتخابية أنه سيُعيد العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا بمجرّد تولّيه منصبه في 7 آب/أغسطس.

© 2022 AFP