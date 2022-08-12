قوات الأمن التونسية تحبط خمس محاولات هجرة بحرا وتعترض 82 مهاجرا

مهاجرون افارقة تم انقاذهم من الجيش التونسي خلال محاولة عبورهم المتوسط في جنوب البلاد في 11 حزيران/يونيو 2021

تونس (أ ف ب) – أعلنت وزارة الداخلية التونسية الجمعة إحباط خمس عمليات هجرة غير نظامية بحرا خلال يومين وإنقاذ وتوقيف 82 شخصا شاركوا فيها.

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وقالت الوزارة في بيان إن الوحدات البحرية التابعة للحرس الوطني العاملة في كافة سواحل البلاد تمكنت يومي 11 و12 آب/أغسطس من "إحباط 04 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 76 مجتازا".

وأضافت أن وحدات الحرس الوطني بمنطقتي قابس وجبنيانة وسط شرق البلاد تمكنت من "إلقاء القبض على 06 أشخاص كانوا يعتزمون المشاركة في إحدى عمليات اجتياز الحدود البحرية".

وأشار البيان إلى أنه "حجز لديهم مبلغ مالي من العملة التونسية والأجنبية" لم تحدد قيمته.

على صعيد متصل، أوردت وسائل إعلام محلية تقارير عن غرق قارب هجرة الثلاثاء قرب أرخبيل قرقنة وسط شرق البلاد.

ونقلت التقارير عن مصادر أمنية لم تسمها أنه تم تسجيل مصرع ثمانية مهاجرين تونسيين هم ثلاث نساء وأربعة أطفال ورجل واحد، كما جرى إنقاذ 20 مهاجرا آخرين كانوا على متن القارب.

وكانت السلطات قد أعلنت نهاية الأسبوع الفائت اعتراض وإنقاذ نحو 280 مهاجرا غير نظامي 170 منهم يحملون جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء والبقية من التونسيين.

وأعلن خفر السواحل التونسيون في 18 تموز/يوليو الفائت إنقاذ 455 مهاجرًا في عمليات مختلفة خلال ليلة واحدة قبالة السواحل الجنوبية والشمالية والشرقية للبلاد.

مع تحسن الأحوال الجوية تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقا من السواحل التونسية والليبية نحو السواحل الإيطالية.

ومنذ مطلع العام 2022 وإلى حدود 22 تموز/يوليو وصل 34 ألف شخص بحرا إلى إيطاليا مقابل 25500 في الفترة نفسها من العام 2021، حسب إحصاءات وزارة الداخلية الايطالية.

© 2022 AFP