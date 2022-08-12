ميسي خارج قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية وبنزيمة أبرزهم

برتراند غواي ا ف ب/ا ف ب

الارجنتيني ليونيل ميسي كان بعيدا عن مستواه المعتاد الموسم الماضي ودفع الثمن بغيابه عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2022

باريس (أ ف ب) – غاب النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جرمان الفرنسي، عن قائمة المرشحين الـ 30 لجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 في سابقة من نوعها منذ 16 عامًا، فيما يعتبر مهاجم ريال مدريد الاسباني، الفرنسي كريم بنزيمة أبرز المرشحين لاحراز الجائزة.

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وكان ميسي، الفائز بلقب الجائزة العام الماضي، الحاضر الدائم في قائمة المرشحين منذ عام 2006 حيث تواجد بين الثلاثة الاوائل باستمرار منذ عام 2007، باستثناء عام 2018.

وتُوج نجم برشلونة الاسباني السابق بالجائزة سبع مرات وهو رقم قياسي متقدماً على منافسه الابرز تاريخيًا البرتغالي كريستيانو رونالدو (5) الذي ورد اسمه برغم موسمه الماضي المخيب بعد عودته إلى فريقه القديم-الجديد مانشستر يونايتد الانكليزي، حيث فشل في حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا.

ويغيب ميسي (35 عامًا) عن قائمة المرشحين لجائزة عام 2022 بعدما قدّم موسمًا أقل من عادي مع نادي العاصمة باريس الذي انتقل اليه العام الماضي قادمًا من النادي الكاتالوني، كلله بالفوز بلقب الدوري.

كما اسهم التعديل على نظام اختيار الاسماء في الجائزة باقصاء البرغوث الارجنتيني، حيث لم تعد الجائزة تعترف بأفضل لاعب على مدار العام التقويمي.

بدلاً من ذلك، باتت تعتمد على احصائيات الموسم من خلال "الأداء الفردي" و"الشخصية الحاسمة والمثيرة للإعجاب" للمرشحين، وفقًا للمعايير.

ومذ رحيله عن النادي الكاتالوني في صيف عام 2021، لم يتمكن ميسي من ترك بصمته كأحد أفضل اللاعبين على مرّ التاريخ، مع النادي الباريسي الباحث باستمرار عن التتويج بلقب المسابقة القارية الأم حيث أقصي من ثمن النهائي على يد ريال مدريد الاسباني في طريق الأخير لاحراز اللقب.

واكتفى ميسي بتسجيل 11 هدفاً في مختلف المسابقات مع سان جرمان، ما انعكس سلباً خلال اختيار مجلة "فرانس فوتبول" التي تنظم حفل الكرة الذهبية في 17 تشرين الاول/اكتوبر المقبل.

كذلك، غاب زميل ميسي في سان جرمان، البرازيلي نيمار، الذي سجّل 13 هدفًا في 28 مباراة عن القائمة الاولية بينما تواجد زميلهما المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

ويُعد مهاجم ريال مدريد بنزيمة من ابرز المرشحين للفوز بجائزة هذا العام بعدما قاد النادي الملكي الى لقبه الرابع عشر في دوري الابطال محرزاً 15 هدفاً في المسابقة القارية.

ومن المتوقع أن يصبح بنزيمة خامس فائز فرنسي بعد ريمون كوبا (1958)، ميشال بلاتيني (1983، 84 و85)، جان-بيار بابان (1991) وزين الدين زيدان (1998).

وأحرز المهاجم الفرنسي في موسم 2021-22، 44 هدفًا في 46 مباراة مع نادي العاصمة الاسبانية حيث تُوج معه ايضا بلقب الدوري الإسباني ولاحقاً في بداية الموسم الحالي بكأس السوبر الاوروبية بفوزه على أينتراخت فرانكفورت الألماني 2-صفر.

ورفع بنزيمة مجموع اهدافه مع ريال الى 324 هدفًا بعد ان سجّل أحد هدفي الفوز على فرانكفورت، ليتجاوز نجم الـ "ميرينغي" السابق الاسباني راوول غونزاليس في قائمة الهدّافين التاريخيين للنادي، حيث بات يحتل المركز الثاني خلف البرتغالي رونالدو (450).

وضمن هذا السياق، صرّح الايطالي كارلو انشيلوتي مدرب ريال أن بنزيمة "في طريقه للفوز بجائزة الكرة الذهبية. هل هناك من شك؟ بالنسبة اليّ، كلا".

واختير من ريال مدريد إلى جانب بنزيمة، كلا من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، البرازيلي كازيميرو، الكرواتي لوكا مودريتش، المتوج بالجائزة عام 2018، البرازيلي فينيسيوس جونيور ولاعب تشلسي السابق الالماني أنتونيو روديغر.

اما ليفربول الانكليزي، وصيف بطل دوري الابطال (خسر أمام ريال صفر-1)، فقد سُمّي منه سبعة لاعبين هم ترينت ألكسندر-أرنولد، الكولومبي لويس دياس، البرازيلي فابينيو، السنغالي ساديو مانيه (المنتقل الى بايرن ميونيخ الالماني)، الأوروغوياني داروين نونييس، المصري محمد صلاح والهولندي فيرجل فان دايك.

ولدى السيدات، اختيرت 20 لاعبة ضمن قائمة المرشحات للفوز بالجائزة، فحظيت انكلترا بثلاث مرشحات هن لوسي برونز، مايلي برايت وبيث ميد، هدّافة كأس أوروبا الاخيرة التُي توج بها المنتخب الانكليزي.

وتم ترشيح 4 لاعبات فرنسيات، فيما استُبعدت الاسبانية أليكسيا بوتياس، الفائزة عام 2021 والغائبة عن النسخة الأخيرة من كأس أوروبا اثر تعرضها لاصابة، في حين ادرج اسم النروجية آدا هيغربيرغ، المتوجة بالنسخة الأولى في التاريخ عام 2018.

© 2022 AFP