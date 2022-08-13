أودينغا يتقدم في الانتخابات الرئاسية الكينية وفقا لنتائج رسمية جزئية

نيروبي (أ ف ب) – يتقدم السياسي المخضرم رايلا أودينغا في الانتخابات الرئاسية في كينيا أمام نائب الرئيس المنتهية ولايته وليام روتو، وفقا لنتائج رسمية نشرت السبت بعد احتساب الاصوات في نحو 30% من مكاتب الاقتراع.

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وبعيد الظهر نال أودينغا 52,54% من الأصوات (حوالى ثلاثة ملايين صوت) بينما جمع روتو 46,76% من الأصوات (أكثر من مليوني صوت)، وذلك بعد احتساب 29,92% من مجموع مكاتب الاقتراع، على ما أظهرت نتائج رسمية جزئية.

ويتم فرز واحصاء الأصوات والتدقيق فيها داخل قاعة الهيئة المستقلة للانتخابات في نيروبي.

ودعي للانتخابات التي جرت الثلاثاء، أكثر من 22 مليون ناخب وينتظر الكينيون بفارغ الصبر الاعلان عن خليفة أوهورو كينياتا الذي ترأس البلاد لولايتين ولم يعد يحق له الترشح لثالثة.

وتنافس اربعة مرشحين، لكن المنافسة انحصرت بين أودينغا احدى الشخصيات السياسية البارزة في المعارضة والمدعوم من قبل كينياتا ونائب الرئيس المنتهية ولايته وليام روتو.

وأقر رئيس هيئة الانتخابات الجمعة بأن فرز الاصوات لا يتم بالسرعة المتوقعة.

وتعتبر كينيا بلدا مستقرا يسجل نموا في قلب منطقة تعصف بها الأزمات، غير أن الانتقادات تطال نتائج الانتخابات الرئاسية منذ العام 2002.

ودخلت البلاد في دوامة عنف اثر انتخابات 2007-2008 التي تم الاعتراض على نتائجها وتسببت في أعمال عنف اسفرت عن اكثر من 1100 قتيل مع نزوح مئات الآلاف من السكان.

© 2022 AFP