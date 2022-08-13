دورة مونتريال: هوركاش ينهي انتصارات كيريوس ويواجه رود في نصف النهائي

مونتريال (أ ف ب) – أنهى البولندي هوبرت هوركاش، المصنف عاشراً عالمياً، الجمعة سلسلة انتصارات الأسترالي نيك كيريوس بفوزه عليه 7-6 (7-4) و6-7 (5-7) و6-1 في دورة مونتريال الألف نقطة للماسترز لكرة المضرب، وبات أوّل المتأهلين إلى الدور نصف النهائي.

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وتوقفت سلسلة كيريوس، المصنف 37 عالمياً، عند 9 انتصارات توالياً و15 فوزاً في 16 مباراة منذ خسارته نهائي بطولة ويمبلدون هذا العام، قبل أن يحرز دورة واشنطن الأسبوع الماضي في أوّل ألقابه منذ 3 أعوام.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها البولندي، ابن الـ 25 عاماً والساعي للقبه السادس في مسيرته، المربع الذهبي في كندا، حيث يقابل النروجي كاسبر رود السابع والفائز بسهولة مطلقة على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم التاسع بنتيجة 6-1 و6-2 في 74 دقيقة.

وحقق النروجي الذي وصل إلى نهائي النسخة الأخيرة من رولان غاروس الفرنسية والساعي للقبه الرابع هذا العام فوزه السهل غداة انتصاره الصعب في مباراة ماراتونية استمرت لأكثر من ثلاث ساعات أمام الاسباني روبرتو باوتيستا أوغوت 6-7 (4/7) و7-6 (7/4) و6-4.

ويدرك هوركاش صعوبة مهمته أمام رود اذ كان خسر أمامه في المواجهة الاخيرة بينهما في رولان غاروس في أيار/مايو.

-أكثر صلابة-

قال هوركاش الفائز في مباراته الـ 31 هذا العام "على مدى الشهرين الماضيين، كان نيك يلعب بشكل رائع".

وتابع "كانت الفرص متكافئة في المجموعتين الأولى والثانية ولكن في الثالثة ربما كان مصاباً بعض الشيء، وهذا أضر بإرساله".

وأردف "أرسلنا بشكل جيد، لذا كانت النسب صغيرة. مستوى المنافسة مرتفع جداً وهناك فرق بسيط بين اللاعبين بين المرتبتين العاشرة والـ 40"، وختم متحدثاً عن نسبة الفوز "كل مباراة 50-50".

وبرز "هوبي" العام الماضي اثر وصوله إلى الدور نصف النهائي في بطولة ويمبلدون وفوزه بلقب دورة ميامي الألف نقطة للماسترز، كما اعتبر منافساً شرساً لكيريوس بعدما سبق له أن فاز عليه في حزيران/يونيو في أوّل مواجهة بينهما في نصف نهائي دورة هاله الألمانية على الملاعب العشبية.

واحتدم الصراع في المجموعتين الأولى والثانية بين اللاعبين حيث لم يتمكن أي منهما من كسر ارسال الآخر، في حين بدا هوركاش أكثر صلابة دفاعياً، في الشوط الفاصل للمجموعة الأولى التي حسمها لصالحه.

-"لست آلة"-

وبخلاف عاداته، بدا "المشاغب" كيريوس هادئاً ليفوز بالمجموعة الثانية بالـ "تاي بريك" أيضاً. غير أن الاسترالي الذي كان صرّح يوم أمس انه يشعر بالتعب من وتيرة المباريات بدا أنه يشتكي من كاحليه بين المجموعتين الثانية والثالثة وانعكس ذلك بعدم جريه كثيراً، ليخسر المجموعة فالمباراة بعدما سدد 19 ارسالاً ساحقاً مقابل 20 لمنافسه.

وأوضح كيريوس حقيقة الأوجاع التي شعر بها، قائلاً "شعرت ببعض آلام في عضلات البطن قبل المباراة. وأثناء ذلك، شعرت بألم في ركبتي، وكان ظهري يؤلمني أيضاً... كنت أحاول الاستمرار في الحركة، لكنني أصبحت متصلباً".

وأضاف "عندما تلعب وتتوقف لمدة خمس إلى عشر دقائق، فهذا لا يفيد جسدك. هي القوانين، لن أشكو. لكن بعد ذلك، كنت قاسياً جداً لدرجة أني لم أستطع التحرك بشكل صحيح. أنا لست آلة، أنا انسان".

وأكد كيريوس الذي يتحضر لبطولة الولايات المتحدة (29 آب/أغطس-11 أيلول/سبتمبر) وقبلها لدورة سينسيناتي الألف نقطة للماسترز الاسبوع المقبل انه يشعر بانه بحالة جيدة و"وأنا واثق. سأحصل على إجازة لمدة ثلاثة أو أربعة أيام. سأستخدم ذلك واستفيد وأرتاح وأتعافى فقط".

ويجمع نصف النهائي الثاني الاسباني بابلو كارينيو بوستا (32) والبريطاني دانيال إيفانز (39)، بعد فوز الأوّل على مواطن الأخير جاك درابر 7-6 (7-4) و6-1 والثاني على الأميركي توني بول 1-6 و6-3 و6-4.

ويأمل الأسباني في تحقيق لقبه السابع في دورات المحترفين في مسيرته.

© 2022 AFP