الفيلسوف الفرنسي برنار هنري ليفي يعتبر أن جائزة نوبل للآداب يجب أن تمنح لسلمان رشدي

تولغا آكمن ا ف ب/ارشيف

باريس (أ ف ب) – اعتبر الفيلسوف الفرنسي برنار هنري ليفي أنه يجب منح جائزة نوبل للآداب التي سيعلن عنها في تشرين الأول/أكتوبر، للكاتب سلمان رشدي الذي نقل إلى المستشفى في حالة خطرة بعد تعرضه للطعن في الولايات المتحدة.

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وكتب ليفي في مقال نشرته صحيفة لو جورنال دو ديمانش متحدثاً عن الكاتب البريطاني الحاصل على الجنسية الأميركية "لا أستطيع تخيل أي كاتب آخر لديه الجرأة، حالياً، يستحقها أكثر منه. الحملة تبدأ الآن".

وتعرض الكاتب البريطاني سلمان رشدي الذي أصدر مؤسّس الجمهوريّة الإسلاميّة آية الله روح الله الخميني فتوى بهدر دمه في 1989 بسبب روايته "آيات شيطانيّة"، لحوالى عشر طعنات الجمعة.

وبحسب قواعد جائزة نوبل للآداب، أرفع جائزة تُمنح للأدباء، يتم تحديد القائمة المصغرة للمرشحين الخمسة في شهر أيار/مايو، وتقوم لجنة التحكيم حاليًا بقراءة جميع أعمالهم.

هذه القائمة سرية، وبالتالي لا يمكن معرفة ما إذا كان اسم سلمان رشدي الذي غالبًا ما تم التنبؤ بإمكانية حصوله على الجائزة، مدرجًا.

ويتم الإعلان عن الفائز في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر في ستوكهولم.

قال ليفي في مقاله الطويل بعنوان "خلود سلمان رشدي" إن "هذا الكاتب الذي عوقب على قيامه بكتابة نصوص حرة تجعلنا احراراً، على مدى ثلاثين عاما، يستحق مكافاة".

وبحسب الفيلسوف، فإن "هذا العمل المروع بشكل مطلق والذي يتجاوز جسده المطعون وكتاباته، يستدعي ردا باهرا".

يعد الفيلسوف الفرنسي شخصية مؤثرة في المشهد السياسي والفلسفي والأدبي الفرنسي، وهو ملتزم بعدة قضايا، لا سيما في الشرق الأوسط.

في العام الماضي، مُنحت جائزة نوبل للآداب للروائي التنزاني عبد الرزاق قرنح.

© 2022 AFP