بطولة إسبانيا: فوز افتتاحي مثير لريال مدريد

خورخي غيريرو ا ف ب

مدافع ريال مدريد النمسوي دافيد الابا محتفلا بتسجيله الهدف الثاني لفريقه في مرمى الميريا في الدوري الاسباني. 14 اب/اغسطس 2022

مدريد (أ ف ب) – قلب ريال مدريد حامل اللقب وبطل اوروبا والكأس السوبر الاوروبية تخلفه امام مضيفه ألميريا العائد حديثًا الى الدرجة الاولى بعد غياب دام 7 سنوات، الى فوز 2-1 في المرحلة الاولى من بطولة إسبانيا لكرة القدم الاحد.

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وسجل لوكاس فاسكيس (61) والنمسوي دافيد ألابا (75) هدفي ريال مدريد، بعد ان تقدم ألميريا بطل الدرجة الثانية الموسم الماضي بفضل البلجيكي لارجي رامازاني في الدقيقة السادسة.

ارتأى مدرب ريال مدريد الايطالي كارلو انشيلوتي إراحة بعض اللاعبين الذين خاضوا مباراة الكأس السوبر ضد أينتراخت فرانكفورت الالماني ولا سيما في خطي الدفاع والوسط، فأشرك ناتشو فرنانديس والالماني انتونيو روديغر في مركزي قلب الدفاع بدلا من ألابا الذي سجل احد هدفي ريال ضد فرانكفورت، والبرازيلي ايدر ميليتاو، كمأ بدأ المباراة بلاعبي خط الوسط الفرنسيين إدواردو كامافينغا واوريليان تشواميني على حساب البرازيلي كازيميرو وصانع الالعاب الكرواتي لوكا مودريتش.

وكان تشواميني انتقل الى الفريق الملكي قادما من موناكو مقابل صفقة ضخمة.

في حين قاده في خط الهجوم مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة هداف الدوري الموسم الماضي برصيد 24 هدفا.

بدأ ألميريا المباراة بقوة وفاجأ الضيوف بهدف السبق عن طريق رامازاني الذي تلقى كرة متقنة من اينيغو ايغواراس لينسل من وراء روديغر ويسدد كرة عكسية في شباك الحارس البلجيكي العملاق تيبو كورتوا (8).

ضغط ريال مدريد وتدخل حارس ألميريا فرناندو مارتينيس لانقاذ الموقف من امام الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي (16).

ثم تدخل مارتينيس مرة جديدة لابعاد كرة رأسية سددها روديغر (40).

وظن ريال مدريد بأنه ادرك التعادل لكن الهدف الذي سجله فاسكيس لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل (43).

وعلى الرغم من تسديد ريال مدريد 7 كرات بين الخشبات الثلاث لم ينجح في التسجيل خلال الشوط الاول.

ودخل مودريتش بدلا من كامافينغا مطلع الشوط الثاني، قبل ان يدخل البلجيكي ادين هازار بدلا من تشواميني لزيادة فعالية خط الهجوم (58).

وبالفعل، نجح ريال في إدراك التعادل بواسطة فاسكيس اثر دربكة امام مرمى ألميريا (61).

ورقة رابحة

ثم لعب انشيلوتي ورقة اخرى بإشراكه ألابا في الربع الساعة الاخير، فكانت رابحة لان النمسوي الدولي انبرى لركلة حرة مباشرة بعد نزوله بثوان قليلة في اول لمسة له ليسددها بيسراه من فوق الحائط لتستقر داخل الشباك (75).

وكان ريال مدريد حقق موسمًا استثنائيًا بفوزه بالدوري المحلي قبل ان يتوج بطلا لدوري ابطال اوروبا بفوزه على ليفربول الانكليزي 1-صفر معززا رقمه القياسي (14 لقبا) في المسابقة القارية، بفضل تألق بنزيمة المرشح بقوة لحصد الجوائز الفردية الواحدة تلو الاخرى وابرزها الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة في كرة القدم.

وحقق فالنسيا فوزا صعبا على ضيفه جيرونا 1-صفر.

وسجل كارلوس سولر هدف المباراة الوحيد في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول من ركلة جزاء.

وعانى فالنسيا الذي يشرف عليه مدربه الايطالي الجديد جينارو غاتوزو، من طرد لاعبه السويسري إيراي كوميرت في الدقيقة 52 ليكمل المباراة بعشرة لاعبين.

بيد ان جيرونا لم يتمكن من استغلال النقص العددي في صفوفه منافسه لإدراك التعادل.

وفي مباراة اخرى، عاد ريال سوسييداد من قادش بالفوز بهدف وحيد ايضا سجله الياباني تاكيفوسا كوبو في الدقيقة 24 في اول مباراة رسمية له في صفوف فريقه الجديد المنتقل اليه من ريال مدريد الشهر الماضي بعقد لخمس سنوات.

وكان برشلونة ونجومه الجدد على رأسهم الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي سقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه رايو فايكانو السبت.

وتختتم المرحلة الاثنين بثلاث مباريات: أتلتيك بلباو مع ريال مايوركا، خيتافي مع أتلتيكو مدريد وريال بيتيس مع إلتشي.

© 2022 AFP