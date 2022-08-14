بطولة فرنسا: كليرمون يقلب الطاولة على رينس بسيناريو جنوني

فرانسوا لو بريستي ا ف ب

الصربي كومنين أندريتش يحتفل بهدفه لكليرمون ضد رينس في الدوري الفرنسي لكرة القدم في 14 آب/أغسطس 2022

رينس (فرنسا) (أ ف ب) – ستة أهداف، ثلاث ركلات جزاء وبطاقة حمراء: بسيناريو جنوني قلب كليرمون الطاولة على مضيفه رينس وعوّض تأخره بهدفين ليحقق فوزًا بنتيجة 4-2 في المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم الاحد.

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وتقدم أصحاب الارض 2-صفر في الشوط الاول بفضل ركلتي جزاء نفذهما تواليًا المالي كاموري دومبيا (23) والانكليزي فولارين بالوغان (30).

ولكن طرد العاجي إيمانويل أغبادو في مستهل الشوط الثاني (47) لارتكابه خطأ على آخر لاعب ساهم في عودة الضيوف الذين قلّص لهم بداية الصربي كومنين أندريتش الفارق من علامة الجزاء (51) قبل أن يعادل برأسية بعد قرابة 10 دقائق (62).

ومنح النمسوي محمد شام التقدم لكليرمون بعد أن تابع الكرة من ركلة حرة لجوهان غاستيان (72)، قبل أن يحسم البديل الأنغولي جيريمي بيلا الفوز لفريقه (77).

وعوّض كليرمون خسارته المدوية بخماسية نظيفة افتتاحًا ضد باريس سان جرمان، فيما مني رينس بهزيمة ثانية تواليًا بعد سقوطه خارج أرضه 4-1 ضد مرسيليا الاسبوع الفائت.

وواصل تولوز، العائد الى دوري الاضواء، عروضه القوية بعد أن حقق فوزًا كبيرًا 3-صفر خارج أرضه ضد تروا بعد تعادل افتتاحي ضد نيس، خامس الموسم الماضي.

وسجل أهداف تولوز ياسر لاروتشي خطأ في مرمى فريقه (36)، البرازيلي رافايل راتاو (54) والانكليزي رايس هيلي (85).

وتعادل أجاكسيو سلبًا مع ضيفه لنس فيما تعادل أوكسير 2-2 على أرضه مع أنجيه.

تقدم أصحاب الارض بهدفين في الدقائق العشر الاولى عبر الغيني جوليان جانفييه (4) وهدف عكسي للبينيني سيدريك هونتوديي.

عادل لويس ديوني في الدقيقة 22، فيما طُرد المالي لاسين سينايوكو في الدقيقة 57 من جانب أصحاب الارض وعادل الضيوف عبر أمين سلامة قبل قرابة ربع ساعة من النهاية (77).

© 2022 AFP