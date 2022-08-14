دورة تورونتو: هاليب الى النهائي لمواجهة المفاجأة حداد مايا

تورونتو (كندا) (أ ف ب) – تأهلت الرومانية سيمونا هاليب، الخامسة عشرة عالمياً، إلى نهائي دورة تورونتو الألف لكرة المضرب، اثر فوزها على الاميركية جيسيكا بيغولا المصنّفة سابعة بنتيجة 2-6، 6-3 و6-4 في الدور نصف النهائي، لتواجه المفاجأة البرازيلية بياتريز حداد مايا الفائزة على التشيكية كارولينا بليشكوفا وصيفة بطلة العام الماضي 6-4 و7-6 (9-7).

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وسيكون هذا النهائي في تورونتو الأول لهاليب منذ فوزها بدورة ملبورن الـ 250 في كانون الثاني/يناير الماضي، والنهائي الاكبر للمصنّفة الاولى عالميا سابقا منذ فوزها بدورة روما عام 2020.

وضمَن الفوز لهاليب عودتها الى نادي العشر الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات "دبليو تي أيه" الذي سيصدر الاثنين، مع امكانية ان تصعد الى المركز السادس في حال تتويجها الأحد باللقب للمرة الثالثة بعد عامي 2016 و2018.

وعلقت الرومانية التي أكدت عودتها الى مستواها السابق بعد عام من المعاناة بسبب الإصابات، على مباراتها مع بيغولا قائلة "لم يسبق أن واجهتها في السابق، وبالتالي لم أكن أعلم ما يجب توقعه. لكنها كانت معركة رائعة. أنا سعيدة جداً بما اختبرته".

وتابعت "بإمكاني التحسن بالتأكيد... لكني سعيدة بالوضع الذي وصلت اليه".

وسيكون النهائي الثامن عشر لهاليب في دورات الالف، حيث تطمح الى الفوز بلقبها التاسع في هذه الفئة والـ 24 عموما في مسيرتها.

لكن عليها الحذر من حداد مايا التي أقصت المصنفة أولى عالمياً شفيونتيك من الدور الثالث، ثم واصلت مغامرتها حتى في مواجهة لاعبة متميزة في الإرسالات الساحقة مثل بليشكوفا التي حققت تسعة في هذه المباراة.

أول برازيلية في نهائي دورات الألف

وتقدم البرازيلية البالغة من العمر 26 عاماً مستويات لافتة في الفترة الاخيرة، حيث فازت بلقبين في دورات "دبليو تي أيه" هذا العام وحققتهما في حزيران/يونيو في برمنغهام ونوتنغهام.

وباتت حداد مايا التي حرمت التشيكية البالغة من العمر 30 عاماً من محاولة الفوز بلقبها السابع عشر في مسيرتها، أول برازيلية تصل الى نهائي إحدى دورات الألف، محققة انتصارها السابع عشر منذ حزيران/يونيو.

وببلوغها النهائي، ستضمن البرازيلية الصعود من المركز الرابع والعشرين في تصنيف رابطة المحترفات "دبليو تي أيه" الى نادي العشرين الأوليات.

وقالت البرازيلية بعد تأهلها الى النهائي الرابع لها في دورات رابطة المحترفات "أنا سعيدة. إنها لحظة مميزة. كانت قرعة صعبة (في إشارة الى مشوارها في الدورة)".

وبعدما تقدمت في المجموعة الأولى 5-1، اضطرت حداد مايا الى تقديم أفضل ما لديها من أجل الوقوف في وجه عودة بليشكوفا وحسم الأمور لصالحها، ثم انقلبت الأدوار في الثانية ووجدت البرازيلية نفسها متخلفة 1-4 لكنها لم تستسلم وعادت من بعيد لتحسمها بشوط فاصل، منهية اللقاء في ساعتين ودقيقتين.

وعلقت حداد مايا على مجريات المباراة، قائلة "كان يتوجب عليّ أن أضغط على نفسي. مررت بكثير من اللحظات الصعبة. وجدت نفسي متخلفة في لقاء لم ألعب فيه بشكل جيد، لكني كنت قوية ذهنياً ولهذا السبب حصلت على فرصة اللعب ضد سيمونا (هاليب) في النهائي".

وستكون مواجهة النهائي الأحد إعادة لمباراة دور الأربعة في دورة برمنغهام في حزيران/يونيو حين فازت حداد مايا على هاليب بثلاث مجموعات في طريقها الى اللقب على حساب الصينية شواي جانغ بانسحاب الأخيرة في أواخر المجموعة الأولى بسبب الإصابة.

وسبق للاعبتين أن تواجهتا في مناسبتين أخريين وذلك في الدور الثاني لبطولتي ويمبلدون 2017 وأستراليا المفتوحة هذا العام حين خرجت هاليب منتصرة بمجموعتين في كل منهما.

وتطرقت حداد مايا الى مواجهة هاليب بالقول "إنها بطلة. شخص يعمل بجهد كبير. أعلم بأنها ستكون معركة صعبة. لكني سأستمتع وسأقدم كل شيء في أرضية الملعب".

© 2022 AFP