دورة مونتريال: كارينيو بوستا ينهي سجل هوركاش المثالي ويحقق أكبر لقب في مسيرته

ميناس بانايوتاكيس غيتي/ا ف ب

مونتريال (أ ف ب) – حقق الاسباني بابلو كارينيو بوستا، المصنف 23 عالميًا، اللقب الاكبر في مسيرته بفوزه المثير الاحد على البولندي هوبرت هوركاش العاشر 3-6، 6-3، 6-3 في نهائي دورة مونتريال للماسترز في كرة المضرب.

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وهذا اللقب السابع للإسباني في مسيرته والاول في دورات الماسترز التي كان يخوض فيها مباراة نهائية للمرة الاولى في مسيرته.

قال بعد الفوز "إنه شعور رائع أن اكون بطلا في الماسترز. انه الافضل في مسيرتي. لا اعرف ما اشعر به في هذه اللحظات".

وتابع "عملنا جاهدًا هذا الاسبوع وفي الاسابيع السابقة. من الضروري ان تكون ايجابيًا، ليس افضل موسم في مسيرتي...ولكن احاول ان اؤمن بنفسي وبفريقي وبلعبي".

وبات ثالث إسباني يحقق لقب الدورة في كندا (تتناوب بين تورونتو ومونتريال) بعد رافايل نادال ومانويل أورانتيس، وأول لاعب غير مصنف يفوز باللقب منذ الارجنتيني غييرمو كانياس منذ عقدين.

وأنهى كارينيو بوستا السجل المثالي لهوركاش في المباريات النهائية بعد أن فاز سابقًا بخمسة نهائيات خاضها، بينها دورة ميامي للماسترز عام 2021 الذي يبقى أكبر لقب في مسيرته.

وهذا اللقب الاول لكارينيو بوستا هذا العام الذي عانى فيه من نتائج مخيبة فيما حرم هوركاش من الثاني بعد دورة هاله الالمانية.

وبات كارينيو بوستا يتقدم 2-1 في المواجهات المباشرة بين اللاعبين وثأر من خسارته نهائي دورة متز الفرنسية أمام هوركاش العام الماضي، علمًا أن الاخير سقط امام نظيره في الدور الـ16 في دورة ميامي 2021.

© 2022 AFP