ارتفاع حصيلة القتلى إلى خمسة في الانفجار بيريفان

كارين ميناسيان ا ف ب/ارشيف

مسعفون في موقع انفجار خلّف قتلى وجرحى في يريفان، في 14 آب/أغسطس 2022

يريفان (أ ف ب) – ارتفعت حصيلة الانفجار الذي وقع الأحد في منطقة تجارية في العاصمة الأرمينية ولم تحدّد أسبابه بعد إلى خمسة قتلى، وفق ما أعلنت وزارة الحالات الطارئة.

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والضحايا هم رجل وأربع نساء، بحسب ما جاء في بيان للوزارة أشار إلى أن أعمال البحث والإسعاف تواصلت طوال الليل.

وأفادت وزارة الحالات الطارئة بأن أكثر من 60 شخصا أصيبوا في الانفجار و19 شخصا آخر هم في عداد المفقودين.

وأعلنت النيابة العامة الأرمينية فتح تحقيق مساء الأحد "في انتهاك قواعد تخزين منتجات سريعة الاشتعال" و"انتهاك قواعد الوقاية من الحرائق"، وهي مخالفات تسببت في وفاة عدّة أشخاص نتيجة "الإهمال".

ولم يُكشف بعد عن ملابسات هذا الحريق الذي وقع في بداية فترة بعد الظهر في سوق سورمالو لمبيعات الجملة. وتلقى هذه السوق عادة إقبالا كثيفا الأحد.

ونقلت وسائل إعلام عن شهود أن الانفجار حدث في موقع كانت ألعاب نارية مخزّنة فيه.

وبعيد الانفجار، انتشرت صور وتسجيلات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر دخانا أسود كثيفا يتصاعد في الهواء ويسمع فيها دويّ.

وتسببت الحادثة بانهيار مبنى.

وهزّ الانفجار بلدا يمرّ أصلا بفترة عصيبة.

وتشهد أرمينيا، الدولة الصغيرة في منطقة القوقاز والبالغ عدد سكّانها نحو ثلاثة ملايين نسمة، فترة صعبة منذ حرب العام 2020 مع أذربيجان المجاورة والتي انتهت بهزيمة وأزمة سياسيّة كبيرتَين.

وبُعيد الانفجار في سوق سورمالو، تمّ إخلاء مترو يريفان بسبب تهديد بوجود قنبلة، حسب السلطات التي أوضحت لاحقًا أنّه لم يُعثر في نهاية المطاف على أيّ عبوات ناسفة في داخله.

© 2022 AFP