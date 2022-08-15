بطولة إسبانيا: موراتا يضرب بثنائية في مستهل عودته إلى أتلتيكو

الفارو موراتا خلال مباراة فريقه اتلتيكو مدريد ضد مضيفه وجاره خيتافي في الدوري الاسباني لكرة القدم. خيتافي، في 15 اب/اغسطس 2022

مدريد (أ ف ب) – ضرب المهاجم الدولي ألفارو موراتا في مستهل عودته إلى أتلتيكو مدريد، وذلك بقيادة ثالث الموسم الماضي إلى الفوز على مضيفه وجاره خيتافي 3-صفر بتسجيله ثنائية الإثنين في المرحلة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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ضد فريق لم يفز على جاره منذ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 (3-2) وخسر قبل الإثنين 17 مباراة من دون أي فوز في 19 مباراة جمعته بالمدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، أكد موراتا المستوى الذي ظهر به خلال المباريات الاستعدادية وأبرزها ضد فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي حين سجل ثلاثة من أصل 4 أهداف لأتلتيكو في السابع من الشهر الحالي.

وحقق موراتا بذلك أفضل بداية ممكنة مع الفريق الذي تركه قبل عامين للدفاع عن ألوان يوفنتوس على سبيل الإعارة، موجهاً رسالة إلى عملاق تورينو بأنه أخطأ بعدم تفعيل عقد التعاقد معه نهائياً.

وسجل موراتا الهدف الأول في الدقيقة 15 بعد لعبة جماعية رائعة إثر خطأ من لاعبي خيتافي الذين خسروا الكرة قبيل منتصف الملعب، وتمريرة من البرتغالي جواو فيليكس تابعها ابن الـ29 عاماً بتسديدة في الشباك، هي الأولى له من خارج منطقة الجزاء في كل المسابقات منذ كانون الأول/ديسمبر 2016 حين كان يدافع عن ألوان الجار اللدود ريال مدريد ضد ديبورتيفو لا كورونيا وفق "أوبتا" للاحصاءات.

وعاد فيليكس ليلعب أيضاً دور الممرر في الهدف الثاني الذي سجله موراتا في الدقيقة 59 بتسديدة في سقف الشباك من زاوية صعبة جداً، مؤمناً النقاط الثلاث لفريقه الجديد-القديم الذي حسم الأمور نهائياً بهدف ثالث سجله الفرنسي البديل أنطوان غريزمان بتسديدة من خارج المنطقة أيضاً بعد تمريرة حاسمة ثالثة للنجم البرتغالي (75).

وتعادل أتلتيك بلباو مع ضيفه ريال مايوركا صفر-صفر.

© 2022 AFP