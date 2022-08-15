شفيونتيك ما زالت تشعر بالرهبة أمام الأسطورة سيرينا وليامس

البولندية إيغا شفيونتيك تصد كرة لمنافستها الاسترالية أيلا تومليانوفيتش في الدور الثاني من دورة تورونتو الألف في كرة المضرب في 10 آب/أغسطس 2022

سينسيناتي (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أقرت البولندية إيغا شفيونتيك أنها، ورغم موقعها الحالي في صدارة تصنيف رابطة محترفات كرة المضرب، ما تزال تشعر بالرهبة أمام الأسطورة الأميركية سيرينا وليامس التي تتحضر لاعتزال اللعب.

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وقالت البولندية على هامش مشاركتها في دورة سينسيناتي الألف حيث تخوض سيرينا اختباراً صعباً في الدور الأول الثلاثاء ضد البريطانية إيما رادوكانو بطلة فلاشينغ ميدوز 2021، إنها لم تجد الجرأة للتحدث بعمق مع الأسطورة الأميركية الفائزة بـ23 لقباً في البطولات الكبرى.

وأفادت ابنة الـ21 عاماً أنه "من الصعب بالنسبة لي أن أنظر في عينيّ سيرينا، فهناك دائماً الكثير من الأشخاص المحيطين بها. أنا خجولة جداً، وأصبح حولها مثل طفلة في روضة الأطفال".

وخاضت شفيونتيك، الفائزة بلقب بطولة رولان غاروس الفرنسية مرتين والتي حققت سلسلة من 37 انتصاراً متتالياً في طريقها إلى ستة ألقاب هذا الموسم، أربع مباريات في دورة سينسيناتي حتى الآن ولم تفز سوى بواحدة وذلك عام 2019 في الدور الأول الذي وصلت إليه من التصفيات.

ورغم المكانة التي وصلت إليها حالياً، ما زالت شفيونتيك تهاب الحديث مع سيرينا المقرر اعتزالها في وقت ما بعد بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، ما يجعل سينسيناتي المشاركة قبل الأخيرة للأميركية التي تحتفل بميلادها الحادي والأربعين الشهر المقبل.

لكن البولندية مهتمة بفكرة مواجهة سيرينا في فلاشينغ ميدوز في حال كانتا على نفس المسار في قرعة البطولة المقررة بين 29 آب/أغسطس و11 أيلول/سبتمبر، قائلة "ستكون الفرصة الأخيرة للعب ضدها. أود ذلك، حتى وإن لمجرد رؤية كيف يمكنني مواجهتها على الجانب الآخر من الشبكة".

© 2022 AFP