كأس ديفيس: زفيريف يقود ألمانيا في الدور الأول

كريستوف ارشامبولت ا ف ب

الالماني الكسندر زفيريف لدى خروجا مصابا ضد الاسباني رافايل نادال في بطولة رولان غاروس لكرة المضرب. 3 حزيران/يونيو 2022

ميونخ (ألمانيا) (أ ف ب) – سيقود ألكسندر زفيريف منتخب ألمانيا في الدور الأول من مسابقة كأس ديفيس لكرة المضرب المقررة في مسقط رأسه هامبورغ من 14 الى 18 أيلول/سبتمبر المقبل في وقت يحوم الشك حول مشاركته في بطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق أواخر الشهر الحالي.

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وعاود زفيريف (25 عاماً) تدريباته قبل 10 أيام بعد إصابة جسيمة بتمزّق في أوتار كاحله خلال نصف نهائي رولان غاروس في حزيران/يونيو الماضي ضد الاسباني رافايل نادال، وأبدى تشاؤما في ما يخص مشاركته في فلاشينغ ميدوز على الرغم من انه أبقى الباب مفتوحا أمام حصول ذلك.

وسيدافع عن ألوان ألمانيا الى جانب زفيريف كل من أوسكار أوته (41 عالميا) ويان لينارد شتروف (125)، أما فريق الزوجي فسيكون مكونا من كيفن كرافيتس وتيم بوتس.

وتلتقي ألمانيا فرنسا في 14 أيلول/سبتمبر، ثم بلجيكا بعدها بيومين ثم أستراليا في 18 منه.

وتقام مبارتان في فئة الفردي وواحدة في الزوجي ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني في المجموعات الأربع الى الدور النهائي المقرّر في ملقة الاسبانية من 22 الى 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

غياب نادال

في المقابل، سيغيب النجم المخضرم الاسباني رافايل نادال عن منتخب بلاده الذي سيواجه منتخبات كوريا الجنوبية وكندا وصربيا ضمن المجموعة الثانية المقررة في فالنسيا من 13 الى 18 ايلول/سبتمبر.

وأحرز نادال بطولتي أستراليا المفتوحة ورولان غاروس هذا الموسم لكنه اضطر الى الانسحاب من نصف نهائي ويمبلدون ضد الأسترالي نيك كيرويس بداعي الاصابة في عضلات المعدة.

وسيعود نادال الى الملاعب للمرة الأولى منذ تلك الاصابة من خلال مشاركته في دورة سينسيناتي الأميركية التي تنطلق الأحد.

وكان نادال (36 عاماً) شارك للمرة الأخيرة في كأس ديفيس عندما ساهم في رفع الكأس عام 2019.

وسيعتمد المنتخب الإسباني على موهبته الواعدة كارلوس الكاراس في غياب الماتادور.

© 2022 AFP