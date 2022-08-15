مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية شمال القدس

القدس (أ ف ب) – قتل شاب فلسطيني الإثنين برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة كفر عقب شمال القدس بعد محاولته طعن أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية أثناء عملية دهم لمنزله، على ما أكدت في بيان.

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وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن "عناصر شرطة حرس الحدود قامت بتحييد مشتبه به حاول طعن عناصرنا خلال عملية بحث عن أسلحة".

وأكدت أنه "توفي بعد تلقيه العلاج في أحد المستشفيات العسكرية".

والشاب هو محمد الشحام (21 عاما) من بلدة كفر عقب.

ولكن والده إبراهيم الشحام أكد أن محمد "ذُبح بدم بارد في البيت".

وأضاف الأب "في الساعة الثالثة والنصف فجرا سمعنا طرقا على الباب ... كان محمد أول من وصل إلى الباب قبل أن يبدأوا بإطلاق النار وأصابت الرصاصة الأولى رأس محمد".

وأكد الأب احتجاز جثمان ابنه لمدة أربعين دقيقة داخل المنزل، مشيرا إلى أن أحد الضباط قال له إنهم "وصلوا إلى بيتنا عن طريق الخطأ".

ولم تورد الشرطة الإسرائيلية في بيانها إن عثرت على أسلحة أثناء مداهمة المنزل في كفر عقب.

وتعد البلدة جزءا من القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967، وتسبب الجدار الأمني العازل الذي يطلق عليه الفلسطينيون اسم جدار الفصل الذي بدأت إسرائيل ببنائه في العام 2002 بفصلها عن المدينة.

من جهته وعبر حسابه على تويتر وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ الحادثة بأنه "جريمة ...تستحق تحقيقا دوليا فورا وبشكل عاجل".

فيما دانت وزارة الخارجية الفلسطينية عبر موقعها الإلكتروني "جريمة الإعدام البشعة". واعتبرتها "طريقة مافيا وعصابات منظمة في ممارسة الاغتيال عن سبق إصرار وتعمد وخارج أي اعتقال أو أية محاكمة".

من جانبه، أكد نادي الأسير الفلسطيني في بيان تنفيذ القوات الإسرائيلية الليلة الفائتة حملة اعتقالات ضد فلسطينيين في أنجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة طالت 27 شخصا.

والأحد أصيب ثمانية إسرائيليين بعدما فتح فلسطيني النار على حافلة كانت تمر بالقرب من الحائط الغربي في القدس الشرقية المحتلة - حائط المبكى بالنسبة لليهود وحائط البراق بالنسبة إلى المسلمين.

وأعلنت الشرطة لاحقا توقيف شخص يشتبه بأنه أطلق النار.

تأتي هذه التطورات بعد أن شهد الأسبوع الأول من آب/أغسطس غارات إسرائيلية وأعمال قصف على قطاع غزة في إطار عملية عسكرية قالت إسرائيل إنها تستهدف حركة الجهاد الإسلامي وأسفرت عن مقتل ما لا يقلّ عن 49 فلسطينيًا، بينهم أطفال، وفق حصيلة فلسطينية. وردّت عليها الحركة بإطلاق دفعات من الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وشهد الربيع الماضي موجة عنف قتل خلالها 19 شخصا غالبيتهم من المدنيين داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية المحتلة في هجمات نفذها فلسطينيون بينهم من عرب إسرائيل، وقتل ثلاثة من المهاجمين خلالها.

وكثفت القوات الإسرائيلية ردا على الهجمات عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة حيث قتل أكثر من خمسين فلسطينيا بينهم نشطاء ومدنيون. كما قتل ضابط من القوات الإسرائيلية الخاصة خلال عملية في الضفة الغربية.

© 2022 AFP