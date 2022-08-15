"موديرنا" ستفتح مصنعا للقاحات الرنا المرسال في أستراليا

جوزيف بريسيوزو ا ف ب/ارشيف

صورة لإبر تحتوي على لقاح "موديرنا" في نيدام (ولاية مساتشوسيتس الأميركية) في 21 حزيران/يونيو 2022

سيدني (أ ف ب) – أعلنت مجموعة "موديرنا" أنها تعتزم فتح مصنع للقاحات العاملة بالرنا المرسال في ملبورن الأسترالية، في خطوة هي الأولى من نوعها في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

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وسيقام المشروع في جامعة موناش، إحدى أكبر الجامعات في البلد، بهدف إنتاج مئة مليون جرعة من اللقاح ضدّ كوفيد-19 والإنفلونزا وأمراض أخرى في السنة.

وكان لقاح "سبايكفاكس" من "موديرنا" ضدّ فيروس كورونا من أوّل اللقاحات العاملة بتقنية الرنا المرسال التي جرى تطويرها خلال جائحة كوفيد-19.

وتستخدم هذه اللقاحات التي من الممكن تطويرها بسرعة، جزيئا يساعد الجسم في التعرّف على عامل ممرض مثل كوفيد-19 وصدّه، خلافا للطعوم التقليدية التي تحتوي على جزء صغير من الفيروس أو البكتيريا.

ومن المرتقب البدء بتشييد مصنع "موديرنا" هذه السنة، على أن يتم إنجازه في 2024.

وبالنسبة إلى أستراليا، ليس هذا المشروع مسألة صحة وعلوم فحسب، بل إنها أيضا "مسألة أمن قومي" بعد شحّ اللقاحات الذي عانى منه البلد خلال الجائحة، وفق ما صرّح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي.

وشهدت مدينة ملبورن حيث سيقام المصنع إحدى أطول فترات الإغلاق في العالم لاحتواء الفيروس.

وأهمّ العبر الواجب استخلاصها من الجائحة بحسب ألبانيزي هي أنه "ينبغي لنا أن نصنع المزيد من المنتجات هنا. ولا يمكن أن نفكّر دوما أنه من الطبيعي أن نكون في أواخر سلاسل الإمداد العالمية".

وقال رئيس الوزراء "في هذا الجزء من العالم وفي منطقة تشهد أسرع نموّ في تاريخ الإنسانية، تتاح لنا فرص التزوّد بهذه القدرة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وسجّلت أستراليا في الأشهر الأخيرة مستويات قياسية من حالات كوفيد-19 بعد تخفيف القيود المفروضة لمكافحة الجائحة. وبات هذا الفيروس ثالث سبب للوفيات في البلد سنة 2022.

© 2022 AFP