بحيرة غاردا الايطالية تشهد اسوأ جفاف منذ 15 عاما

ميغيل ميدينا ا ف ب/AFP

سيرميوني (إيطاليا) (أ ف ب) – أدى الجفاف إلى وصول بحيرة غاردا الواقعة في شمال إيطاليا إلى أدنى مستوى لها منذ 15 عامًا.

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وقال جانلوكا جينبرو مدير غاردا اونيكو الشركة المروجة لهذه البحيرة لوكالة فرانس برس "نحن الآن أعلى بثلاثين سنتمترا من المستوى الهيدروغرافي المرجعي بينما كان المتوسط في السنوات الأخيرة يراوح بين 80 و100 سنتمتر خلال الفترة نفسها".

وقال "إنه وضع يجب ان يبقى تحت السيطرة لكن في الوقت الحالي لا مشكلة من ناحية استخدام البحيرة لأنشطة مثل المراكب الشراعية" مؤكداً أن القطاع السياحي متعاف تماما في هذه المنطقة.

وأوضح ان الجفاف ارغم بعض وسائل النقل بين ضفاف البحيرة على التحول من الزلاقات المائية إلى القوارب الشراعية.

وتابع "لقد فقدنا إلى حد ما إمكانية توفير المياه للزراعة" عبر نهر مينشو.

في مواجهة أسوأ موجة جفاف منذ 70 عامًا، أعلنت الحكومة الإيطالية حال الطوارئ مطلع تموز/يوليو في عدة مناطق بوسط البلاد وشمالها.

مساحة بحيرة غاردا تقارب 367 كيلومترًا مربعًا والانخفاض الحالي في مستوى المياه فيها هو الأدنى منذ 2007 عندما انخفض وفقًا للهيئة الإيطالية المسؤولة عن مراقبة البحيرات، إلى 9,9 سنتمترات فوق المستوى المرجعي.

تسبب الجفاف الذي أصاب جزءا كبيرا من أوروبا بحرائق عدة بالإضافة إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالزراعة.

منذ الاول من كانون الثاني/يناير دمرت الحرائق 662,776 هكتارًا من الغابات في الاتحاد الأوروبي وفقًا للبيانات المحدثة الأحد من النظام الاوروبي حول معلومات حرائق الغابات الذي يجري إحصائيات قابلة للمقارنة منذ عام 2006 بفضل صور الأقمار الصناعية لبرنامج كوبرنيكوس الأوروبي.

© 2022 AFP