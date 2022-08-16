بطولة ألمانيا: الإنكليزي الواعد باينو-غيتينز يمدد عقده مع دورتموند

توماس كينزله ا ف ب

برلين (أ ف ب) – مدد المهاجم الواعد الانكليزي جيمي باينو-غيتينز عقده مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني حتّى عام 2025، بحسب ما أعلن الثلاثاء النادي الأصفر والأسود.

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ويأتي قرار التمديد عقب تألق باينو-غيتينز بتسجيله هدفاً من ثلاثية فريقه في الفوز على مضيفه فرايبورغ 3-1 الجمعة، بعد فترة وجيزة من احتفاله ببلوغه الثامنة عشرة من عمره (8 آب/أغسطس 2004).

أثنى الالماني-الكرواتي إدين ترزيتش مدرب دورتموند على الشاب الانكليزي بعد الفوز واصفاً إياه بـ"عامل تغيير في المباراة" وأن "بإمكانه أن يخلق الفارق لنا".

وزج ترزيتش بالمهاجم الشاب في الدقيقة 74 بدلاً من البلجيكي ثورغان هازار بعدما كان فريقه متخلفاً صفر-1، ليساهم في عودة "الأسود والأصفر" بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 77.

وشبه البعض مسيرة باينو-غيتينز، المولود في العاصمة لندن والذي مثّل انكلترا على كافة مستويات منتخبات الشباب والمتوّج بكأس أوروبا دون 19 عاماً هذا الصيف مع "الأسود الثلاثة"، بمواطنه جناح دورتموند السابق جايدون سانشو المنتقل إلى مانشستر يونايتد في عام 2021 مقابل 85 مليون يورو (86.1 مليون دولار)، حيث قدم إلى ملعب "سيغنال إيدونا بارك" من أكاديمية مانشستر سيتي في صيف 2020 في سن الـ17.

وقال المدير الرياضي في دورتموند سيباستيان كيل الثلاثاء إن السماء هي الحدود القصوى لباينو-غيتينز "المميز للغاية".

وتابع "لطالما تميز جيمي بالسرعة والإبداع، مع عدم القدرة على التنبؤ به في المواجهات الفردية، فهو يمنح فريقنا عنصراً خاصاً حتّى في سن مبكرة".

وأضاف "من الممتع مشاهدته وهو يعمل على نفسه وعلى أسلوب لعبه خلال المباراة. نبتعد عن رؤية نهاية هذا التطور، وسنمنحه الوقت اللازم لذلك".

في المقابل، شكر باينو-غيتينز النادي على دعمه خلال اللحظات الصعبة التي "كانت تعني الكثير بالنسبة لي"، مؤكداً انه لم يشك أبداً بشأن تمديد عقده.

وأردف "كان هدفي دائماً مواصلة مسيرتي في دورتموند بعد الإصابة بكوفيد وبعض الإصابات في البداية"، مضيفاً "الآن لا أطيق الانتظار لمواصلة العمل الجاد على نفسي وأسلوب لعبي على أمل مواصلة مساعدة الفريق في الأشهر والسنوات المقبلة".

وغداة فوز دورتموند، شكر الإنكليزي الآخر جود بيلينغهام (19 عاماً) "الأبناء" مواطنه والبديل الثاني يوسوفا موكوكو (17 عاماً) صاحب الهدف الثاني، على الحفاظ على سجل دورتموند خالياً من الهزيمة في موسم 2022-2023.

ويحتل دورتموند المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب في المواسم العشرة الماضية.

© 2022 AFP