بطولة أوروبا لألعاب القوى: جاكوبس يتوج في 100 م وانجاز قياسي لبركوفيتش

اندري ايساكوفيتش ا ف ب

ميونخ (ألمانيا) (أ ف ب) – توج البطل الأولمبي الإيطالي مارسيل جاكوبس بسباق 100 م خلال بطولة أوروبا لألعاب القوى المقامة في ميونيخ حتى الأحد، فيما حققت الكرواتية ساندرا بيركوفيتش انجازاً قياسياً بإحرازها ذهبية رمي القرص للمرة السادسة توالياً.

إعلان اقرأ المزيد

وبعد الخيبة التي اختبرها الشهر الماضي في مونديال يوجين حين اضطر للانسحاب قبل نصف النهائي بسبب إصابة في الفخذ، عوض جاكوبس الثلاثاء وأحرز لقبه الأوروبي الأول في سباق 100 م، مسجلاً رقماً قياسياً للبطولة وقدره 9.95 ثانية.

وتفوق الإيطالي البالغ 27 عاماً الذي توج في آذار/مارس بلقب بطل العالم داخل قاعة لسباق 60 م الفائز بلقبه القاري أيضاً عام 2021، على حامل اللقب البريطاني جارنيل هيوز الذي سجل 9.99 ثانية ليتقدم مواطنه جيريماياه أزو (10.13 ث).

وبعدما نالت الفضية في نسخة برلين 2018، أحرزت الألمانية جينا لوكينكامبر أول لقب في مسيرتها إن كان قارياً أو عالمياً، وذلك بفوزها بسباق 100 م عند السيدات بعدما سجلت 10.99 ثانية، متفوقة على السويسرية موجينغا كامبوندجي بالسرعة النهائية (10.99 أيضاً) والبريطانية داريل نيتا (11 ث).

أما حاملة اللقب البريطانية دينا-آشر سميث، فأثبتت صحة المخاوف بشأن وضعها البدني بعدما غابت عن دورة ألعاب كومنولث في برمنغهام هذا الشهر بداعي الاصابة، وخففت من سرعتها بعد فقدانها الأمل في الفوز، منهية السباق بزمن 16.03 ثانية.

إينغبريغتسن يحتفظ بلقب 5 آلاف م

واحتفظ النروجي جايكوب إينغبريغتسن بلقب سباق 5 آلاف م بعد أسابيع معدودة على إحرازه اللقب العالمي في يوجين الأميركية.

وسيطر ابن الـ21 عاماً تماماً على السباق، مسجلاً 13:21.13 دقيقة ليبقي على آماله في تكرار إنجاز نسخة برلين 2018 حين أحرز ثنائية 5000 و1500 م.

وقال بعد السباق "الجميع يعقد الآمال عليك وعليك أن تتعلم كيفية التعامل مع ذلك. أنا أؤمن بنفسي وأؤمن بالأشياء التي قمت بها. كان الأمر رائعاً اليوم. كان سباقاً رائعاً لأكون جزءاً منه".

وتفوق إينغبريغتسن على الإسباني من أصل مغربي محمد كتير الذي حل ثانياً بزمن 13:22.98 دقيقة، فيما جاء الإيطالي من أصل إثيوبي يمانيبرهان كريبا ثالثاً بزمن 13:24.83 دقيقة.

وبعدما توج بذهبية 1500 م في أولمبياد طوكيو في صيف 2021، اكتفى إينغبريغتسن بفضية هذا السباق في مونديال يوجين الشهر الماضي، فيما كانت الذهبية من نصيب البريطاني جايك وايتمان الذي فضل عدم المشاركة في هذا السباق في البطولة الأوروبية والتركيز على مسافة 800 م، ما يسهل من مهمة النروجي للاحتفاظ بالثنائية.

وتنضوي النسخة الـ25 من بطولة أوروبا لألعاب القوى ضمن النسخة الثانية من دورة الألعاب الأوروبية المقامة في ميونيخ بين 11 و21 آب/أغسطس والتي تضم رياضات أخرى مثل كرة الطائرة الشاطئية، الجمباز، كرة الطاولة وغيرها...

ويشارك 1540 رياضياً ورياضية من 47 بلداً في 50 منافسة في ألعاب القوى، بينهم 31 بطلاً من النخسة الأخيرة في برلين 2018، بينهم الكرواتية ساندرا بيركوفيتش التي حققت الثلاثاء انجازاً تاريخياً بعد احرازها ذهبية رمي القرص للمرة السادسة توالياً.

ورمت ابنة الـ32 عاماً القرص لمسافة 67.95 م في خامس وأفضل محاولة لها، وذلك كان كافياً لمنحها اللقب القاري السادس توالياً منذ تتويجها الأول عام 2010 في برشلونة.

وتفوقت بطلة أولمبيادي لندن 2012 وريو 2016 وبطلة العالم لعامي 2013 و2017 وصاحبة فضية مونديال يوجين الشهر الماضي، على الألمانيتين كريستين بودينس (67.87 م) وكلودين فيتا (65.20 م).

© 2022 AFP