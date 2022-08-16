مانشستر سيتي يُعلن ضمّ المدافع الإسباني غوميس

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سيرخيو غوميز (يسار) حينما كان لاعباً مع هويسكا في الدوري الإسباني

لندن (أ ف ب) – أكّد مانشستر سيتي الإنكليزي الثلاثاء تعاقده مع الظهير الأيسر الإسباني سيرخيو غوميس من أندرلخت البلجيكي، في صفقة على مدى أربع سنوات مقابل 11 مليون جنيه إسترليني (13 مليون دولار).

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وأصبح اللاعب الدولي تحت 21 عاماً رابع توقيع لأبطال الدوري الإنكليزي في فترة الانتقالات الصيفية، بعد وصول النروجي إرلينغ هالاند وكالفن فيليبس والحارس الألماني ستيفان أورتيغا مورينو.

وقال غوميس الذي لعب سابقاً في صفوف ناشئي نادي برشلونة الإسباني إن "سيتي هو أفضل فريق في إنكلترا، ومع بيب غوارديولا لدي فرصة للتعلم والتطور تحت قيادة المدرّب الأكثر تميزاً في كرة القدم العالمية".

وأضاف "أن أكون جزءاً من هذا النادي هو حلم يتحقق بالنسبة لي وهو شيء يطمح إليه أي لاعب شاب".

من جهته، قال مدير كرة القدم في النادي الإنكليزي، الإسباني تشيكي بيغيريستين، إن غوميس كان "موهبة شابة مثيرة".

وأردف "نحن على يقين أنه سيكون جودة إضافية لتشكيلتنا في الدفاع والهجوم وأنه سيواصل بالتأكيد تطوير وتحسين لعبه تحت قيادة بيب ومدربيه".

وأكد غوارديولا الأسبوع الماضي وصول غوميس الوشيك، رافضاً الاقتراح بإعارته هذا الموسم.

© 2022 AFP