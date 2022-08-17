المجموعة العسكرية في بورما تأمل "خيرا" من زيارة المبعوثة الأممية

- الخدمة الإعلامية العسكرية في بورما/ا ف ب

صورة وزعتها الخدمة الإعلامية العسكرية في بورما للمبعوثة الأممية نولين هيزر لدى وصولها إلى مطار رانغون في 16 آب/أغسطس 2022

نايبيداو (بورما) (أ ف ب) – تأمل المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما "خيرا" من زيارة مبعوثة الأمم المتحدة نولين هيزر التي سيجتمع بها قائد الجيش مين أونغ هلاينغ، على ما صرّح الناطق باسم العسكريين.

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وصرّح زاو مين تون خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي "نأمل خيرا" من اللقاءات المبرمجة في نايبيداو.

وأكّد أن هيزر ستجتمع في فترة بعد الظهر برئيس المجموعة العسكرية مين أونغ هلاينغ ووزير الخارجية وونا ماونغ لوين.

ولم تعلق نولين هيزر على سؤال من وكالة فرانس برس عما إذا كانت ستزور الزعيمة السياسية السابقة أونغ سان سو تشي التي تقبع في سجن انفرادي في العاصمة.

وأعلنت الأمم المتحدة الاثنين أن المبعوثة الخاصة للأمين العام "ستركز على التعامل مع الوضع المتدهور والمخاوف الراهنة وغير ذلك من القضايا التي تمثّل أولوية في مهمتها".

ووصلت الدبلوماسية السنغافورية التي تقوم بأوّل زيارة لها إلى بورما منذ تعيينها في هذا المنصب في تشرين الأول/أكتوبر 2021، إلى نايبيداو الثلاثاء، غداة صدور حكم جديد في حقّ أونغ سان سو تشي.

وقضت محكمة تابعة للمجموعة العسكرية الاثنين بسجن سو تشي ست سنوات إضافية، ليصل مجموع المدة التي ستمضيها في السجن إلى 17 عاما.

وأوقفت أونغ سان سو تشي (77 عاما) خلال الانقلاب العسكري الذي نفّذ في الأوّل من شباط/فبراير 2021 ووضع حدّاً لمسار تحوّل ديموقراطي خاضه البلد قبل حوالى عشر سنوات. وفي أواخر حزيران/يونيو، وضعت في الحبس الانفرادي في سجن نايبيداو.

وتستمر محاكمتها التي انطلقت قبل سنة في مقرّ السجن في جلسات مغلقة، مع منع محاميها من التواصل مع وسائل الإعلام والمنظمات الدولية.

وأونغ سان سو تشي الحائزة نوبل السلام في 1991 متهمة بارتكاب مخالفات عدة، من بينها انتهاك قانون حول أسرار الدولة يعود إلى الحقبة الاستعمارية والتلاعب بنتائج الانتخابات والفتنة والفساد.

ويندّد مراقبون كثر بهذه المحاكمة المدفوعة بمآرب سياسية هدفها استبعاد أونغ سان سو تشي، ابنة بطل الاستقلال والفائزة الكبرى في انتخابات 2015 و2020، من المشهد السياسي.

وحكم على مقرّبين منها بعقوبات شديدة.

"إجراءات شديدة جدا" -

تشهد بورما اضطرابات منذ استيلاء الجنرالات على السلطة في شباط/فبراير 2021 ما أثار مقاومة شرسة وأدى إلى ظهور ميليشيات غير رسمية.

ولم تحقق الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة بقيادة الأمم المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أي تقدّم يذكر في ظل رفض الجنرالات التعامل مع المعارضة.

وعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عالمة الاجتماع هيزر البالغة 74 عاما العام الماضي خلفا للسويسرية كريستين شرانر بورغنر.

ودعت شرانر بورغنر الأمم المتحدة في الماضي إلى اتّخاذ "إجراءات قاسية جدا" ضد الجيش وإعادة الحكم الديموقراطي في بورما، حيث استهدفتها مرارا وسائل الإعلام المدعومة من السلطات.

ومنذ الانقلاب، منع الجنرالات الدبلوماسية السويسرية من زيارة بورما حيث كانت تأمل لقاء سو تشي.

وأعلنت وسائل إعلام رسمية في كانون الأول/ديسمبر أن المجموعة العسكرية أغلقت مكتبها في البلاد، مؤكدة أن "نشاطات السيدة كريستين شرانر بورغنر انتهت".

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ولم يوضح بعد إن كان سيُسمح لهيزر بفتح مكتب في بورما.

جرائم ضد الإنسانية

أكدت آلية التحقيق المستقلة لبورما التابعة للأمم المتحدة في أول تقرير لها صدر الأسبوع الماضي وجود أدلة متزايدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في بورما منذ انقلاب العام الماضي.

واستعرض التقرير لائحة طويلة من الجرائم ضدّ الإنسانية التي يُشتبه في ارتكابها، من عمليات قتل وتعذيب وترحيل واغتصاب واضطهاد، مشيرا إلى أن هذه الجرائم طالت عددا متزايدا من المناطق.

وشنت المجموعة العسكرية حملة أمنية دامية استهدفت المعارضة أدّت إلى مقتل أكثر من 2100 مدني وتوقيف قرابة 15 ألفا، بحسب منظمة محلية غير حكومية.

وفي أواخر تموز/يوليو، أعدم العسكريون في الحكم أربعة سجناء محكوم عليهم بالإعدام، من بينهم مناصران للحركة الديموقراطية، في سابقة لم تسجّل في البلد منذ أكثر من ثلاثين سنة.

وتحذّر الأمم المتحدة من عواقب مواصلة تنفيذ أحكام الإعدام التي صدر حوالى مئة منها منذ الانقلاب.

© 2022 AFP