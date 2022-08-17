اوكرانيا تهدد بتفكيك جسر يربط روسيا بشبه جزيرة القرم

الكسندر نمنوف ا ف ب

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – هددت أوكرانيا الأربعاء بتفكيك جسر كيرتش الذي شيدته موسكو بتكلفة عالية لربط روسيا بشبه جزيرة القرم، حيث وقعت عدة انفجارات في قواعد عسكرية روسية.

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وكتب مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك على تلغرام "هذا الجسر عبارة عن بنية غير قانونية ولم تسمح أوكرانيا ببنائه. إنه يضر ببيئة شبه الجزيرة وبالتالي يجب تفكيكه. لا يهم كيف: عمداً أم لا".

يُعد جسر كيرتش الذي افتتحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أيار/مايو 2018 ، الممتد على طول 19 كلم، مشروعًا ضخمًا ومكلفًا استغرق بناؤه عامين لربط روسيا بشبه جزيرة القرم ويرمي إلى الحد من عزلة شبه الجزيرة بعد أربع سنوات على ضمها.

يأتي هذا التهديد المستتر من بودولياك بعد وقوع سلسلة انفجارات في شبه جزيرة القرم التي تستخدمها روسيا كقاعدة خلفية لغزو أوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط/فبراير.

الثلاثاء، استهدف هجوم مستودع ذخيرة في موقع عسكري قرب قرية دجانكوي في شمال شبه جزيرة القرم، قالت موسكو إنه كان نتيجة عمل "تخريبي"، بدون أن تتهم أي جهة بالوقوف خلفه.

في التاسع من آب/أغسطس، أبلغت موسكو عن انفجار ذخائر في قاعدة عسكرية جوية في القرم، ما أدّى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين.

ولم تتبنّ أوكرانيا رسميا أي هجوم استهدف شبه جزيرة القرم، لكن مسؤولين أدلوا بتعليقات في أكثر من مناسبة تدفع إلى الظنّ أن القوّات الأوكرانية قد تكون منخرطة في هذه الهجمات.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف "لن تتخلى أبدًا" عن نيتها استعادة شبه جزيرة القرم من روسيا.

© 2022 AFP