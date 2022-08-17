بطولة إنكلترا: مدافع سان جرمان كيهرر ينضم إلى وست هام

ميغيل مدينا ا ف ب/ارشيف

انضم مدافع باريس سان جرمان، بطل فرنسا لكرة القدم، الألماني ثيلو كيهرر إلى وست هام الانكليزي

لندن (أ ف ب) – انضم مدافع باريس سان جرمان، بطل فرنسا لكرة القدم، الدولي الألماني ثيلو كيهرر إلى وست هام الانكليزي، حسب ما أعلن الأربعاء النادي اللندني.

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ووقع كيهرر (25 عاماً) عقداً لمدة 4 أعوام لخوض غمار البرميرليغ، مع خيار التمديد لعامين إضافيين، مقابل صفقة قُدّرت بـ 16 مليون يورو.

وكان نادي شرق لندن، سابع الموسم الماضي، في بحث عن مدافع بعد تعرض الوافد الجديد الدولي المغربي نايف أكرد (26 عاماً) لإصابة في الكاحل في فترة ما قبل الموسم، فيما غادره المدافع الآخر الفرنسي عيسى ديوب للانضمام إلى فولهام.

وبات المدافع الدولي الألماني (20 مباراة مع دي مانشافت) سادس صفقات وست هام خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية.

قال كيهرر انه سعيد للانضمام "إلى أفضل دوري في العالم"، وتابع "هدفي الأكبر الآن هو الانضمام إلى الفريق، ودمج نفسي في المجموعة والاستمتاع باللعب مع وست هام".

وضمن السياق ذاته، وصف الاسكتلندي ديفيد مويس مدرب وست هام كيهرر بأنه "لاعب موهوب يمكنه اللعب في عدد من المراكز الدفاعية".

وخاض كيهرر بقميص النادي الباريسي نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا 2020 (خسر أمام بايرن ميونيخ الالماني صفر-1) وخاض 128 مباراة في أربعة أعوام في ملعب "بارك دي برانس" منذ التحاقه بصفوف بطل فرنسا قادماً من شالكه عام 2018 مقابل 37 مليون يورو.

ويحتل وست هام المركز الـ19 ما قبل الاخير، اثر فشله في افتتاح رصيده من النقاط بعدما مُني بخسارتين توالياً أمام مانشستر سيتي صفر-2 ونوتنغهام فوريست صفر-1 في المرحلتين الاوليين.

© 2022 AFP