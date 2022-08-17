كوريا الشمالية تطلق صاروخي كروز (سيول)

أنتوني والاس ا ف ب

شاشة تعرض نشرة إخبارية تتخللها مشاهد من الأرشيف لتجرية صاروخية كورية شمالية في محطة للقطارات في سيول في 5 حزيران/يونيو 2022

سيول (أ ف ب) – أطلقت كوريا الشمالية صاروخَي كروز الأربعاء، على ما قالت وزارة الدفاع في سيول، وهو أول اختبار أسلحة تجريه بيونغ يانغ منذ أسابيع.

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وقال مسؤول في الوزارة لوكالة فرانس برس "في وقت مبكر من صباح اليوم، اكتشفنا أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخَي كروز على البحر الغربي من أونشون في مقاطعة بيونغان الجنوبية".

وأضاف "تقوم السلطات العسكرية الأميركية والكورية الجنوبية بتحليل مواصفات تفصيلية مثل مسافة التحليق".

ولم تجرِ كوريا الشمالية اختبارات على صاروخ كروز غير المحظور بموجب عقوبات الأمم المتحدة على البلاد، منذ كانون الثاني/يناير، على ما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

وكانت المرة الأخيرة التي أجرت فيها بيونغ يانغ اختبارا للأسلحة في 10 تموز/يوليو عندما أطلقت ما بدا أنه قاذفات صواريخ متعددة.

وأجرت كوريا الشمالية سلسلة من الاختبارات التي تنتهك العقوبات الدولية منذ كانون الثاني/يناير، بما فيها إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات للمرة الأولى منذ العام 2017.

كما حذّر مسؤولون في واشنطن وسيول من أن النظام المعزول يستعد لإجراء سابع تجربة نووية له.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلقت القوات العسكرية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات أولية قبل بدء تدريباتها السنوية المشتركة Ulchi Freedom Shield.

وتثير هذه المناورات غضب بيونغ يانغ التي تعتبرها تمرينا على الغزو.

© 2022 AFP