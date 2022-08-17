مضرب: هاليب تنضم الى سيرينا وفينوس بتجاوزها الأربعين مليون دولار كجوائز مالية

باريس (أ ف ب) – باتت الرومانية سيمونا هاليب ثالث لاعبة فقط تتجاوز الأربعين مليون دولار من حيث الجوائز المالية التي نالتها في مسيرتها، وذلك بعد تتويجها الأحد بلقب دورة تورونتو الألف لكرة المضرب.

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وتوجت هاليب في نهاية الأسبوع بطلة لدورة تورونتو الكندية على حساب البرازيلية بياتريز حداد مايا، لتحرز لقبها الثاني للموسم والتاسع في دورات الألف من أصل 18 مباراة نهائية، ما سمح لها بشق طريقها من المركز الخامس عشر في تصنيف رابطة المحترفات الى السادس.

كما أضافت جراء هذا الانتصار 439700 دولار الى مجموع جوائزها المالية، وفق الموقع الرسمي لرابطة المحترفات "دبليو تي أيه"، لترفع إجمالي الجوائز الى 40.107.097 مليون دولار.

وباتت هاليب على بعد أكثر من مليونين بقليل من الأميركية فينوس وليامس (42.300.728 مليون دولار) التي تحتل المركز الثاني على لائحة أكثر اللاعبات دخلاً من المباريات، خلف شقيقتها الأسطورة سيرينا وليامس التي تغرد بعيدة جداً بـ94.606.355 مليون دولار.

وإذا تم احتساب اللاعبين أيضاً، وحدهم سبعة يتفوقون على هاليب من حيث مجموع الجوائز المالية وعلى رأسهم الصربي نوفاك ديوكوفيتش (158.996.253 مليون دولار)، ومن بعده الإسباني رافايل نادال (131.338.131 مليون دولار) والسويسري روجيه فيدرر (130.594.339) وسيرينا.

وبعد عام من المعاناة بسبب الإصابات، أكدت الرومانية الفائزة بلقب بطولتي رولان غاروس 2018 وويمبلدون 2019، عودتها الى مستواها السابق الذي خولها تصدر تصنيف رابطة المحترفات لمدة 64 أسبوعاً، وذلك بتحقيقها الثلاثاء فوزها السابع توالياً في سلسلة هي الأطول لها هذا الموسم، بعد تغلبها الثلاثاء على الروسية أناستازيا بوتابوفا 6-4 و3-6 و6-3 في الدور الأول لدورة سينسيناتي الألف.

وعلقت ابنة الثلاثين عاماً على ما تقدمه حالياً، قائلة بعد تتويجها بطلة لدورة تورونتو للمرة الثالثة في مسيرتها بعد عامي 2016 و2018، إنه "عندما بدأت العام، لم أكن واثقة جداً، وقد حدّدت هدفي أن أكون ضمن أفضل 10 لاعبات في نهاية العام"، مضيفة "ها أنا (باتت سادسة)، وبالتالي إنها لحظة مميزة جداً. سأستمتع بها... أنا أحلم بالمزيد".

وتمني هاليب النفس بأن يتحقق هذا المزيد في دورة سينسيناتي التي حلت فيها وصيفة مرتين، بدءاً من تخطي فيرونيكا كودرميتوفا في الدور الثاني مع احتمال مواجهة المصنفة الثالثة الإسبانية باولا بادوسا في ثمن النهائي.

وتستعد هاليب لخوض بطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى، والمقررة بين 29 الشهر الحالي و11 أيلول/سبتمبر، مع الأمل بأن تذهب فيها لأبعد من الدور الرابع وذلك للمرة الأولى منذ عام 2016 حين بلغت ربع النهائي (أفضل نتيجة لها نصف النهائي في 2015).

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