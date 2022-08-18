أن بي ايه: ليبرون يمدد عقده لموسمين إضافيين مع ليكرز

باريس (أ ف ب) – مدد النجم ليبرون جيمس عقده مع لوس أنجليس ليكرز لمدة عامين إضافيين حتى 2025، وفق ما أعلن النادي الخميس، مؤكدًا المعلومات التي نشرتها العديد من وسائل الإعلام الأميركية الاربعاء.

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لم يعلن النادي عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وكيل ليبرون، ريتش بول، قال لشبكة "إي أس بي أن" الخميس إن ليبرون جدد عقده لموسمين "مقابل 97.1 مليون دولار"، مع "خيار التمديد لموسم لموسم 2024-2025".

وكان لدى جيمس عام واحد لانتهاء عقده الحالي بقيمة 44.5 مليون دولار.

قال روب بيلينكا، المدير العام لليكرز "ليبرون هو أحد أفضل اللاعبين في جيله وله تأثير كبير كشخص أيضًا. نحن متحمسون للغاية لأن نكون قادرين على مواصلة شراكتنا معه".

ستقرّب هذه الصفقة ليبرون الذي سيبلغ قريبًا عامه الـ38، من هدفه في نهاية مسيرته وهو اللعب جنبًا إلى جنب مع ابنه بروني (17 عامًا) الذي سيكون قادرًا على التواجد في "دارفت" الدوري اعتبارًا من 2024.

على الرغم من عمره وعدد من الإصابات، تمكن ليبرون من قيادة ليكرز في عام 2020 الى لقبه السابع عشر في الدوري لمعادلة الرقم القياسي لبوسطن سلتيكس فيما حقق شخصيًا لقبه الرابع. هو اللاعب الذي سجل أكبر عدد من النقاط في نهائيات الدوري (7631).

© 2022 AFP