الأرجنتيني سيميوني الى نابولي على سبيل الإعارة

ماركو برتوريلو ا ف ب

مهاجم فيرونا الارجنتيني جيوفاني سيميوني في لقطة له خلال مباراة فريقه ضد يوفنتوس. 30 تشرين الاول/اكتوبر 2021

Rome (إيطاليا) (أ ف ب) – انتقل المهاجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني إلى نابولي قادما من فيرونا على سبيل الإعارة كما أعلن الناديان الإيطاليان الخميس.

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وخاض إبن السابعة والعشرين، وهو نجل دييغو سيميوني مدرب اتلتيكو مدريد الإسباني، أفضل مواسمه التهديفية في صفوف فيرونا بتسجيله 17 هدفا.

وكشفت الصحف الإيطالية بأن الصفقة قد تصبح دائمة الصيف المقبل مقابل 12 مليون يورو (12.2 مليون دولار)، في حال تم تحقيق بعض الشروط.

وكان مدرب نابولي لوتشانو سباليتي علّق الأسبوع الماضي على امكانية انضمام سيميوني الى صفوف الفريق الجنوبي بقوله "انه لاعب في حاجة اليه نابولي والعكس صحيح. انها صفقة جيدة".

ولم يتفوّق على سيميوني الموسم الماضي من الناحية التهديفية في الدوري سوى تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، الصربي دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (إنتر).

ويسعى نابولي من خلال التعاقد مع سيميوني إلى تعويض الثغرة التي تركها رحيل لورنتسو إينسينيي والبلجيكي دريس مرتنس الى تورونتو الكندي وغلطة سراي التركي تباعا.

وذكرت تقارير بان نابولي بات على مشارف التعاقد مع مهاجم ساسوولو جاكومو راسبادوري.

© 2022 AFP