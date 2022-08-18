بطولة إنكلترا: تشلسي يحقق بإساءة عنصرية من مشجع له تجاه سون

لندن (أ ف ب) – فتح نادي تشلسي الانكليزي تحقيقًا بعد أن وجّه مشجع له إساءات عنصرية بحق الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين مهاجم توتنهام خلال مباراة الفريقين في ملعب ستامفورد بريدج، مهددًا بـ"أقسى إجراء".

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وتعرض سون لإساءة عنصرية من أحد الجماهير خلال مباراة الاحد في المرحلة الثانية من الدوري الممتاز التي شابها التوتر وانتهت بالتعادل 2-2.

وسبق لتشلسي أن عاقب مشجعين لمدى الحياة بعد أن ثبتت إدانتهم بتهم مماثلة. هناك تعليمات على ظهر كل مقعد في ستامفورد بريدج حول كيفية الإبلاغ عن حوادث الإساءة كجزء من حملة النادي للقضاء عليها.

وقال النادي اللندني في بيان "نحقق في هذا الحادث، وإذا تم تحديد هوية الشخص، فسيواجه أقسى إجراء من النادي"، مضيفًا "يعتبر نادي تشلسي أي شكل من أشكال السلوك التمييزي بغيضًا تمامًا. ليس له مكان في تشلسي أو في أي من مجتمعاتنا".

وتابع "لطالما جعل نادي تشلسي موقفه المتمثل في عدم التسامح مطلقًا للسلوك التمييزي واضحًا للغاية، ومع ذلك لا يزال هناك أغبياء مثل هؤلاء يربطون أنفسهم بهذا النادي ويدّعون أنهم +مشجعون+، الأمر الذي يعتبر إهانة لتشلسي ومدربينا ولاعبينا وطاقمنا ومشجعينا الحقيقيين".

وشهدت المباراة توترًا بين المدربين الالماني توماس توخل والايطالي أنتونيو كونتي أدى الى طردهما مع نهايتها.

© 2022 AFP