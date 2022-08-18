دورة سينسيناتي: مدفيديف إلى ربع النهائي وخروج مبكر جديد لشفيونتيك وجابر

ديلان بويل غيتي/ا ف ب

سينسيناتي (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – تواصلت خيبات البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميًا، بعد خروجها الخميس من الدور ثمن النهائي لدورة سينسيناتي للألف في كرة المضرب ورافقتها التونسية أنس جابر، فيما بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف اول دور الثمانية.

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وسقطت شفيونتيك أمام الاميركية ماديسون كيز الرابعة والعشرين 6-3، 6-4 ما يشكل ضربة لاستعداداتها قبل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابعة البطولات الاربع الكبرى، التي تنطلق في 29 الشهر الحالي.

بعد بداية موسم مميزة حققت خلالها 37 انتصارًا تواليًا ما سمح لها بالتتويج في الدوحة، إنديان ويلز، ميامي، شتوتعارت، روما ورولان غاروس، خفت تألقها في الآونة الاخيرة.

وخرجت البولندية من الدور الثالث لدورة تورونتو الاسبوع الفائت ومن ربع نهائي دورة وارسو على أرضها في أواخر الشهر الفائت ومن الثالث في بطولة ويمبلدون.

ورغم أنها نجحت في تعويض تأخرها 5-صفر في المجموعة الثانية، إلا أنها لم تكمل هذه العودة وتمكنت كيز من الصمود لتضرب موعدًا مع الروسية إيلينا ريباكينا حاملة لقب ويمبلدون الفائزة على الاميركية أليسون ريسك (29) 6-2، 6-4.

ولدى الرجال حيث تعتبر إحدى دورات الماسترز، بلغ مدفيديف الدور ربع النهائي بتفوقه على الكندي دينيس شابوفالوف (21) بنتيجة 7-5، 7-5 بعد ساعة و45 دقيقة.

وضرب حامل اللقب عام 2019 موعدًا مع الاميركي تايلور فريتز الذي أطاح بالروسي أندري روبليف الثامن عالميًا ووصيف العام الماضي في مباراة مثيرة 6-7 (4/7)، 6-2، 7-5.

ويأمل مدفيديف أن يستعد بأفضل طريقة لحملة الدفاع عن لقبه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، لا سيما وأن حظوظه تبدو قوية في ظل الغياب المتوقع للصربي نوفاك ديوكوفيتش وعدم جهوية الاسباني رافايل نادال الذي خرج من مباراته الاولى في سينسيناتي ما ضمن للروسي بقاءه في صدارة التصنيف قبل فلاشينغ ميدوز.

وجدد فريتز فوزه على روبليف بعد أن أخرجه أيضًا من نصف نهائي دورة إنديان ويلز للماسترز في وقت سابق من العام قبل أن يحقق اللقب.

وتأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، السابع عالميًا، الى دور الثمانية بفوزه على الارجنتيني دييغو شفارتسمان السادس عشر 6-3، 6-3 ويلتقي تاليًا أحد الاميركيين جون إسنر أو سيباستيان كوردا.

خروج جابر

وفازت التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة 28 عالميًا على جابر 6-1 و4-6 و6-صفر، وبلغت ربع النهائي.

وكانت جابر التي وصلت إلى نهائي النسخة الأخيرة من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، عانت في الدور السابق أمام الأميركية كاثرين ماكنالي (179) حيث توجب عليها إنقاذ 3 كرات لصالح منافستها لحسم اللقاء، قبل أن تقلب الطاولة وتخرج فائزة بعد 3 مجموعات وساعتين و30 دقيقة.

ولكن أمام كفيتوفا، وقبل 11 يوماً من انطلاق بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، لم تنجح في قلب المعادلة لصالحها.

وبعد خسارتها المجموعة الأولى من دون مقاومة تذكر، عادلت التونسية الكفة بفوزها بالمجموعة الثانية مستفيدة من انخفاض المستوى البدني لمنافستها التشيكية.

ولكن في المجموعة الثالثة الحاسمة، ارتكبت جابر الكثير من الأخطاء (30 في الاجمال) لتتأخر سريعاً صفر-5 أمام المصنفة ثانية عالمياً سابقاً، ورغم إنقاذها كرتين لحسم اللقاء ضدها، إلاّ أنها فشلت في الثالثة لتخسر المجموعة فالمباراة.

وضربت كفيتوفا، المتوجة مرتين في ويمبلدون (2011 و2014) والتي تسعى لبلوغ المربع الذهبي، موعداً مع الفائزة من مباراة الاسترالية أيلا تومليانوفيتش والروسية فيرونيكا كودرميتوفا.

وأطاحت الصينية شواي جانغ (44) بالإستونية أنيت كونتافيت المصنفة ثانية عالميًا بتغلبها عليها 2-6، 6-4، 6-4 لتلاقي تاليًا البيلاروسية أرينا سابالينكا أو الاميركية شيلبي رودجرز.

© 2022 AFP