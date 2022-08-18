دوري أن بي ايه: ليكرز سيسحب القميص الرقم 16 لباو غاسول

دوغ بنسينغر غيتي/غيتي عبر ا ف ب

باو غاسول خلال مباراة لليكرز في كانون الاول/ديسمبر 2012

لوس انجليس (أ ف ب) – أعلن فريق لوس أنجليس ليكرز أنه سيسحب القميص الرقم 16 الذي ارتداه لاعب الارتكاز الإسباني باو غاسول، في 7 آذار/مارس 2023، خلال مباراة في الدور المنتظم لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) ضد ممفيس غريزليز الذي حمل ألوانه اللاعب العملاق سابقاً.

إعلان اقرأ المزيد

أعلن فريق كاليفورنيا على حسابه الرسمي الأربعاء "بطل، أسطورة وجزء من عائلة ليكرز إلى الأبد. في 7 آذار/مارس 2023، سنرفع قميص باو غاسول إلى السقف".

حمل غاسول (42 عاماً) ألوان ليكرز بين 2008 و2014 وأحرز معه لقبي الدوري عامي 2009 و2010 إلى جانب النجم الراحل كوبي براينت. ومع ليكرز اختير ضمن فريق كل النجوم (أول ستار) ثلاث مرات (بين 2009 و2011).

أصبح اللاعب الحادي عشر الذي يسحب ليكرز قميصه بعد إلجين بايلور (22)، جيري وست (44)، ويلت تشامبرلاين (13)، غايل غودريتش (5)، ماجيك جونسون (32)، جمال ويلكس (52)، كريم عبدالجبار (33)، جيمس وورثي (42)، شاكيل أونيل (34) وكوبي براينت (8 و24).

كما سيصبح سابع لاعب أوروبي يحظى بهذا الشرف في دوري أن بي إيه، بعد الكرواتي درازن بتروفيتش (نتس، بعد وفاته)، الصربيين بريدراغ ستويكوفيتش وفلادي ديفاتس (كينغز)، الليتواني زيدروناس إيلغوسكاس (كافالييرز)، الفرنسي توني باركر (سبيرز) والألماني ديرك نوفيتسكي (مافريكس).

استهل غاسول مسيرته مع برشلونة الإسباني، ثم بدأ مشواره في الدوري الأميركي عام 2001 مع ممفيس قبل انتقاله إلى ليكرز في 2008، كما ارتدى ألوان شيكاغو بولز وسان أنتونيو سبيرز وميلووكي باكس.

© 2022 AFP